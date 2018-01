Transportsector wil snel overleg over stormprotocol voor truckers

Een van de onderwerpen die worden besproken, is een eventueel rijverbod voor vrachtwagens bij code rood. Branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Rijkswaterstaat adviseerden vrachtwagenchauffeurs donderdag vooral niet de weg op te gaan.

De waarschuwing werd door veel chauffeurs genegeerd. Donderdag waaiden 66 vrachtwagens omver, met schade en oponthoud tot gevolg. TLN kan naar eigen zeggen niet veel anders dan adviezen geven.

Politie

''We hebben 5.500 leden en die hebben we niet allemaal aan een touwtje'', zegt TLN-woordvoerder Wijnand van Zanten. ''Uiteindelijk is het aan de politie om te bepalen of het verantwoord is om te gaan rijden. Er was nu geen verbod, dat maakt het lastig''

Mogelijk hebben vrachtwagenchauffeurs in sommige gevallen onder druk gestaan van opdrachtgevers om ondanks de omstandigheden hun transporten af te leveren. ''Het verschilt per opdrachtgever'', zegt de brancheorganisatie. ''De een gaat er soepel mee om en de ander zegt: 'Je gaat maar gewoon rijden''."

Een protocol over rijden met extreme weersomstandigheden, moet dat soort situaties wat TLN betreft voorkomen. ''Geld mag daarbij geen rol spelen. De veiligheid van de chauffeurs staat voorop.''

CNV

Vakbond CNV vindt het bedenkelijk dat TLN de aangesloten leden wel aanraadt om de adviezen van instanties op te volgen, maar de uiteindelijke beslissing bij de werkgever laat. ''Dat is niet voldoende. Dan winnen in de praktijk al snel de economische belangen het van de veiligheid'', zegt CNV-bestuurder Tjitze van Rijssel.

Van Rijssel wil een grondig onderzoek naar de vele gekantelde vrachtwagens. ''Gaat het vooral om witte kentekens, zijn het vooral eigen rijders of zijn het Nederlandse transportbedrijven die beter zouden moeten weten?''

Ook de CNV-bestuurder wil een duidelijker protocol: ''Misschien moeten we maar gewoon duidelijk zijn: bij code rood een rijverbod voor vrachtwagens. Dat is een stuk veiliger voor iedereen.''

Rijkswaterstaat vindt het onverantwoord dat vrachtwagenchauffeurs met een lege aanhanger de weg op zijn gegaan, ondanks de waarschuwing die het KNMI heeft afgegeven. Een woordvoerder zegt wel dat de organisatie niet bij machte is om dat te verbieden. ''Dat is aan het ministerie. Wij voeren het beleid uit en wat weggebruikers dan met waarschuwingen doen is hun eigen verantwoordelijkheid.''