Europese stemming tegen pulsvisserij 'dramatische uitkomst'

"Een dramatische uitkomst", noemt Durk van Tuinen, projectmanager bij de Nederlandse Vissersbond, de uitkomst van de stemming op dinsdag.

"Bedrijven zijn in zak en as'", verklaart voorzitter Johan Nooitgedagt van de Nederlandse Vissersbond. "Dit zijn veelal papa-mamabedrijven. Zij weten niet wat ze nu moeten doen: hun boot verkopen?'"

Pim Visser, voorzitter van Visned, is vooral verbaasd. "Wij hebben rekening gehouden met een moeilijke uitkomst, maar dat het zo zwart zou zijn." Het komt vooral hard aan dat een grote meerderheid van de parlementsleden tegen stemde.

Visser haalt ook de felheid van de discussie aan. "Ze hebben aan mij gevraagd of ik wetenschappers heb omgekocht. Ik ben in de plenaire vergadering van het Europees Parlement voor leugenaar uitgemaakt. Dit is met geen pen te beschrijven."

Business as usual

Voor de vissers betekent de stemming niet direct een einde aan de pulsvisserij. De boten kunnen morgen nog uitvaren. "Het is nog business as usual. Feitelijk heeft dit pas een gevolg binnen een jaar of anderhalf", zegt Visser.

“Het is nu aan de Europese Commissie, de Raad van Ministers en het Europees Parlement om in zogenaamd ‘triloog-overleg’ deze dwaling recht te zetten", vult Van Tuinen aan.

De vissers, er zijn ongeveer tachtig met deze technologie, hebben enkele jaren terug een investering gedaan van 400.000 euro tot 500.000 euro. Het grote voordeel voor de vissers was de besparing op de brandstofkosten.

Bodem

De netten bij pulsvissen gaan niet over de bodem, maar zweven erboven waardoor de weerstand veel lager is. De boten verbruiken daardoor veel minder diesel en dit is voordelig voor de portemonnee van de visser en het milieu.

Een deel van de vissers heeft de investering in de technologie waarschijnlijk ook al terugverdiend. Het bespaart de visser 10.000 liter dieselolie per week. Met een prijs van 0,45 euro, gaat het om 4.500 euro per week, rekent Visser voor.

Brandstofverbruik

"Het ergste is dat de visser wordt teruggeworpen naar een techniek van vroeger en dat zijn brandstofverbruik verdubbelt. Het betekent voor de sector dat er onnodig 40 miljoen liter dieselolie op jaarbasis verbruikt zal worden op de Noordzee. En die diesel moet ook betaald worden en de olieprijs loopt op."

Een eventueel verbod op pulsvisserij betekent dat het bedrijfseconomische perspectief voor veel vissers wel somber wordt, legt Visser uit. Als de kosten stijgen, zullen bijvoorbeeld de banken kritischer worden, zegt hij. "Banken maken een beoordeling op basis van het verdienmodel en als het model verslechtert, dan krijg je ook een slechtere beoordeling."

“Elke pulsvisser heeft tonnen geïnvesteerd in het innovatieve pulstuig. Het omschakelen naar het oude vistuig is een financiële strop voor vele visserijbedrijven, juist omdat het brandstofverbruik met de pulsvisserij gehalveerd was. De vissers en hun gezinnen krijgen de rekening gepresenteerd”, aldus Van Tuinen. “Wij hadden erop gerekend dat weldenkende mensen dit niet hadden toegelaten.”