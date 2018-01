Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

Grote en kleine brouwerijen kunnen dinsdag terecht op de Dutch CRAFT Beer Conference 2018. De tweede editie van de conferentie vindt plaats in de Rijtuigenloods in Amersfoort en telt ruim dertig standhouders.

Bezoekers kunnen verschillende workshops volgen, bijvoorbeeld over duurzaamheid en marketing. Daarnaast zullen verschillende sprekers hun opwachting maken. De voertaal van het evenement is Engels. Deelname aan de conferentie kost 199 euro voor niet-leden van branchevereniging CRAFT en 99 euro voor studenten en leden.

World Economic Forum

Wereldleiders en zakenmensen verzamelen zich vanaf dinsdag in het Zwitserse plaatsje Davos om tijdens de jaarlijkse vergadering van het World Economic Forum (WEF) de problemen van de wereld te bespreken. Deze 48ste bijeenkomst heeft als thema "Creating a shared future in a fractured world" (Een gedeelde toekomst creëren in een versnipperde wereld, red.).

Ruim 2.500 deelnemers uit meer dan honderd landen zullen dit jaar deelnemen aan het WEF. Ook de Amerikaanse president Donald Trump zal aanwezig zijn. Het WEF werd opgericht door de Duitser Klaus Schwab, in 1971.

Gouden Loeki

Welk bedrijf gaat dit jaar aan de haal met de Ster Gouden Loeki? De publieksprijs voor reclame wordt woensdag voor de 23ste keer uitgereikt. Tot de tien finalisten behoren onder meer Albert Heijn met 'Appie Christmas!', Douwe Egberts met 'Burendagen', Volkswagen met 'Zit' en Wereld Natuur Fonds met 'Geef de tijger een toekomst'.

Vorig jaar won supermarktconcern Jumbo met de reclame 'Helemaal Kerst met Jumbo'. Ook het jaar daarvoor was de prijs voor een supermarktbedrijf, namelijk Albert Heijn met 'Meneer Van Dalen neemt afscheid'.

Webwinkels

Tijdens de Webwinkel Vakdagen 2018 woensdag en donderdag komt de top van de Nederlandse webwinkelbranche zijn kijk op de toekomst van e-commerce delen met vakgenoten. Zo vertelt Pieter Zwart van Coolblue over zijn focus op klanttevredenheid en Alex Ootes Van Amazon.com hoe je je bedrijf opbouwt.

Daarnaast praten verschillende experts de bezoekers bij over zaken als analytics, big data en privacy. Het evenement vindt plaats in de Jaarbeurs Utrecht en is na aanmelding gratis bij te wonen.

Mens erger je niet!

Wie kent het niet: het beroemde bordspel Mens Erger Je Niet!? Ruim 250 echte spelfanaten doen zaterdagmiddag in Emmeloord mee aan de veertigste editie van het NK Mens Erger Je Niet. Zij strijden in vijf rondes om het kampioenschap.

De presentatie is in handen van stand-upcomedian Arie Koomen. Vorig jaar ging de 8-jarige Thomas Aarnink er met de beker vandoor.

Elektrische schepen

Ondernemer Ton van Meegen besloot zich na de klimaatconferentie in Parijs te gaan bezighouden met de bouw van elektrische schepen. In de loop van dit jaar gaat het eerste exemplaar het water op. Afgelopen week mochten we hem hier een paar vragen over stellen.

"Ik ben geboren op het water en heb altijd in de exploitatie van binnenvaartschepen gezeten", vertelde Van Meegen.

Hoewel Port-liner met de elektrische schepen een Europese primeur heeft, noemt de ondernemer zichzelf geen uitvinder. "Maar als je veel over de binnenvaart weet, kun je wel de juiste partijen bij elkaar brengen om zulke schepen te bouwen. Het was onze taak om die te vermarkten, maar dat lukte wel."