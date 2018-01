Nederlandse leverancier HelloFresh overgenomen door Bpost

Dit bevestigt oprichter en eigenaar Leen Menken donderdag na berichten van verschillende vaksites. Menken is vooral bekend als leverancier van maaltijdboxbezorger HelloFresh.

Financiële details worden niet gegeven. Het Nederlandse concern heeft een distributiecentrum in Zoetermeer en er werken ongeveer 260 vaste en flexibele medewerkers bij het bedrijf.

Leen Menken is vooral actief als gespecialiseerde dienstverlener in bederfelijke levensmiddelen. Zo levert de onderneming aan bijvoorbeeld restaurants en cateraars. Voor HelloFresh pakt Leen Menken de maaltijdboxen in. Die worden vervolgens door HelloFresh zelf bezorgd. Leen Menken heeft in totaal zo'n tachtig klanten in de e-commercesector.

Ervaring

Voor Bpost is juist de ervaring in deze tak van sport interessant. Voor Leen Menken betekent de overname dat er meer kapitaal beschikbaar komt voor investeringen.

Het concern, vernoemd naar de oprichter, werd zo'n dertig jaar geleden opgericht als vrieshuis. In 1995 begon het bedrijf ook als distributeur. Sinds 2012 distribueert het bedrijf voor webshops en sinds 2014 werkt de onderneming voor HelloFresh.

De eigenaar zegt zelf over de overname: "Wanneer je met een bedrijf begint, is het altijd de vraag hoe je ermee doorgaat. Het heeft eigenlijk ook niet actief gespeeld de afgelopen jaren, maar er komt een moment dat je daar serieus over moet gaan nadenken. In dit geval werden wij benaderd door Bpost."