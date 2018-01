Daan Weddepohl (Peerby): 'Ik heb altijd uitvinder willen worden'

Al sinds jonge leeftijd houdt Weddepohl zich bezig met 'dingen maken'. "Je zou kunnen zeggen dat ik altijd uitvinder heb willen worden", vertelt hij aan NUzakelijk. "Ik denk dat je veel kunt creëren door te ondernemen."

Elon Musk, die bedrijven als Tesla en SpaceX heeft opgezet, ziet Weddepohl als groot voorbeeld. "Ik vind hem heel fascinerend. Wat hij doet, is bijna bovenmenselijk. Hij creëert nieuwe industrieën; is heel vernieuwend bezig."

Wat dat laatste betreft, zou je Weddepohl ook een pionier kunnen noemen. Nergens ter wereld bestaat een marktplaats als Peerby, dat je eigenlijk zou moeten zien als "duizenden kleine markplaatsen bij elkaar". "Er is geen voorbeeld waar we afkijken hoe het moet: we lopen zelf voorop."

Startup

Peerby is vijf jaar geleden opgericht. Dit deed Weddepohl nadat hij door een brand zijn huis en spullen was kwijtgeraakt en bij zijn omgeving aanklopte voor hulp. Hij besloot een marktplaats op te zetten waar mensen dingen van elkaar konden lenen. Later werd daar de optie om spullen te huren aan toegevoegd.

Het platform heeft inmiddels meer dan een kwart miljoen gebruikers in onder meer Nederland, België en de Verenigde Staten. "Eigenlijk zijn we, gek genoeg, nog steeds een startup, als je de definitie hanteert van Steve Blank", zegt Weddepohl. Volgens Blank voert een startup een continue zoektocht naar een schaalbaar en herhaalbaar businessmodel.

Weddepohl ziet Peerby dan ook als "een constant onderzoek naar een nog beter werkend product". "Voor elk product dat we aanbieden, zoeken we naar het optimale businessmodel: hoe functioneert de marktplaats hiervoor het beste?"

Alle lessen die Weddepohl en zijn team - dat momenteel uit acht personen bestaat - de afgelopen jaren hebben geleerd, hebben onlangs geleid tot de lancering van een vernieuwd platform. "We zijn begonnen vanuit vraag: mensen vroegen om een bepaald product en de omgeving kon daar vervolgens op reageren. Nu willen we mensen aan elkaar koppelen vanuit zowel vraag als aanbod."

Dat klinkt misschien niet zo ingewikkeld, maar dat is het volgens Weddepohl wel. "Het opzetten van een markplaats is moeilijker dan het lijkt. Als je begint, is er geen aanbod en geen vraag. Zonder aanbod geen vraag, en zonder vraag geen aanbod. Een extra moeilijkheid voor ons is dat wij 'hyperlokaal' zijn, wat betekent dat alle spullen beschikbaar moeten zijn binnen een straal van een paar kilometer."

Peerby ontdekte de afgelopen jaren bepaalde 'trucs' om zo'n tweezijdige marktplaats te starten. "We ontdekten manieren om het heel gemakkelijk te maken voor mensen om aan te geven welke spullen ze hebben. En we pasten statistische trucs toe om de matchkans te verhogen", aldus Weddepohl, die uit concurrentieoverwegingen verder niet te veel kan vertellen.

Balans

Weddepohl werkt veel. "In de beginfase heb ik een paar maanden in Londen gewoond en gewerkt. Daar was ik van 's morgens vroeg tot 's avonds laat aan het werk. Zondag zag ik als een vrije dag, omdat ik dan 'maar' acht uur werkte."

Op een gegeven moment besloot de ondernemer dat hij tenminste één dag in het weekend niet hoefde te werken. "Ik probeer nu een betere balans te vinden, anders hou je het gewoon niet vol. Ik probeer geen tachtig uur per week te werken."

Dat lukt niet altijd even goed. "Soms is de grens tussen werken en niet werken vaag. Dan zit ik bijvoorbeeld bij een kennisevenement over de deeleconomie of technologie bij Pakhuis de Zwijger waar ik erg van geniet. Ik hou het eerlijk gezegd ook niet meer bij, hoeveel uren ik maak in een week."

Het uiteindelijk doel van Peerby is "een wereldwijde transitie naar duurzaam consumeren". "Ja, dat is moeilijk meetbaar", beseft Weddepohl. "We zijn nu ook aan het bedenken wat het concreet betekent. Het is een heel groot doel. Ik hoef me voorlopig niet te vervelen."

Waar hij over twee jaar staat met Peerby, staat Weddepohl iets duidelijker voor ogen. "We hopen dan actief te zijn met huren en lenen in honderd steden wereldwijd." Huren via Peerby kan op dit moment alleen in de grotere steden in Nederland. Lenen kan wereldwijd in tientallen steden. "Ik hoop dat iedereen die spullen gebruikt via Peerby dat doet als een volledig alternatief voor bezit."

In de serie Hollandse Merken spreekt NUzakelijk met de ondernemers achter opkomende en gevestigde Nederlandse merken.

