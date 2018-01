Productie industrie ruim 4 procent hoger in november

NUzakelijk: Nieuws 'Gemiddelde omzet per horecabedrijf nauwelijks gestegen in 2017' Het gaat goed in de horecabranche maar het is ook weer niet zo dat de omzet bij alle restaurants, cafés en hotels de pan uit rijst. "Doordat er meer bedrijven bij zijn gekomen, is de gemiddelde omzet per horecabedrijf in 2017 nauwelijks gestegen'', stelt voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).