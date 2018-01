Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

Bij de start van de Week van de Circulaire Economie, op maandag, wordt ook de eerste Circular Award van Nederland uitgereikt. De prijs is bedoeld voor het meest iconische circulaire product, bedrijf of project.

Twintig kanshebbers zijn op een shortlist geplaatst. Er worden winnaars gekozen in de vijf categorieën Biomassa & Voedsel, Bouw, Consumptiegoederen, Kunststoffen en Maakindustrie.

Tijdens de Week van de Week van de Circulaire Economie, die tot en met vrijdag duurt, openen bedrijven die al circulair ondernemen hun deuren voor ondernemers die ook op die manier willen gaan werken. Er vinden grotere evenementen plaats, maar er worden ook zogenoemde keukentafelgesprekken gehouden.

Blue Monday

Het is weer zover: maandag is het Blue Monday, de zogenaamd deprimerendste dag van het jaar. Dat zou komen doordat de goede voornemens alweer zijn gesneuveld, terwijl de zomer nog heel ver weg lijkt.

Volgens kenners is er echter weinig aan de hand en is de dag net als vrijdag de dertiende iets waar je in gelooft of niet. Een psycholoog zei eerder tegen NU.nl dat het begrip Blue Monday is bedacht door een reclamebureau om meer zonvakanties aan de man te brengen.

Binnenvaart

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert dinsdag cijfers over de binnenvaart in 2017. Daarbij gaat het vooral om het vervoerde gewicht, maar het CBS staat ook stil bij de nationaliteit van schepen.

In 2016 vervoerden schepen in totaal 365 miljoen ton aan goederen over de Nederlandse binnenwateren. De grootste vervoersstroom loopt tussen zeehavens of binnenhavens in Nederland en het buitenland. Bijna 95 procent hiervan is afkomstig uit of is onderweg naar Duitsland en België.

Biobeurs

Koningin Máxima opent woensdag de Nationale Biobeurs. De tweedaagse vakbeurs voor ondernemers in de biologische sector wordt gehouden in de IJsselhallen Zwolle. De beurs trekt jaarlijks zo'n tienduizend bezoekers en richt zich onder meer op agrariërs en horeca.

Tijdens de biobeurs wordt ook bekendgemaakt welke biologische winkels zich in een aantal categorieën de beste van 2018 mogen noemen.

Daarnaast wordt duidelijk welk product de titel Favoriet Bioproduct 2018 mag voeren. Onder meer de kant-en-klaarmaaltijden van KOOC, de kikkererwtenchips Sour Cream & Onion van De Rit en Extra Pure van Lovechock komen in aanmerking.

Postgiro

Op donderdag is het maar liefst honderd jaar geleden dat de eerste bijschrijvingen per giroverkeer plaatsvonden. Dat werd mogelijk gemaakt door de in 1918 opgerichte Postcheque-en Girodienst (PCGD), een onderdeel van de PTT. De dienst stond ook bekend als de Postgiro.

De rijksdienst had als belangrijkste taak om giraal betalingsverkeer mogelijk te maken voor gezinnen en kleine bedrijven. Betalingsverkeerexpert Simon Lelieveldt van Financieel Erfgoed spreekt tijdens een openbaar hoorcollege in Leiden over honderd jaar betalingsverkeer.

Aansluitend is er een conferentie over innovatie en betalingsverkeer met onder anderen directeur Job Swank van De Nederlandsche Bank (DNB).

Berlijn

Meer dan veertig Nederlandse bedrijven zijn aanwezig op de Internationale Grüne Woche in Berlijn, die vrijdag van start gaat. Er is ook een Holland Paviljoen te vinden. De internationale handelsbeurs duurt tot en met 28 januari.

De beurs brengt bedrijven in de land- en tuinbouwsector en in verschillende voedingsmiddelenindustrieën in contact met consumenten. Jaarlijks weten ongeveer 400.000 bezoekers de beurs te vinden.

Consumenten zullen onder meer aanlopen tegen het Nederlandse ei. De imago van het Hollandse ei heeft in Duitsland schade opgelopen door de besmetting van eieren met fipronil. De aanwezigheid op de Grüne Woche moet het imago weer wat opkalefateren.

Energie besparen

De overheid gaat strenger handhaven op de verplichting van bedrijven om energie te besparen, zo schreven we afgelopen week. Dat betekent dat je als ondernemer maatregelen die je snel en relatief makkelijk kunt terugverdienen, straks ook echt moet gaan nemen.

De Wet milieubeheer is de belangrijkste wet om het milieu te beschermen in Nederland en omvat een reeks verschillende regels waar bedrijven mee in aanraking kunnen komen. Als dienstverlener die een kantoor huurt, kom je de wet waarschijnlijk niet vaak tegen. Ondernemers die bijvoorbeeld als transporteur of als agrariër actief zijn, kennen de wet waarschijnlijk beter.

Peerby

En tot slot sprak NUzakelijk afgelopen week met Daan Weddepohl van deelplatform Peerby. Eigenlijk had Weddepohl wel uitvinder willen worden, maar inmiddels runt hij zijn bedrijf zonder dat hij bij andere voorbeelden kan afkijken hoe het moet.

"Het opzetten van een marktplaats is moeilijker dan het lijkt. Als je begint, is er geen aanbod en geen vraag. Zonder aanbod geen vraag, en zonder vraag geen aanbod", vertrouwde de ondernemer ons toe.