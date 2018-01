Royal Dutch Holding mag zich niet koninklijk noemen

Beheermaatschappij Royal Dutch Holding heeft nooit de koninklijke status gekregen en misleidt het publiek door dat met zijn naam toch te suggereren, oordeelde de rechter. De zaak was aangespannen door Sigillis Regiis Praesidio, een door de toenmalige koningin Beatrix opgerichte stichting die als doel heeft de merknaam van het koningshuis te beschermen.

Dat de beheermaatschappij niet de Nederlandse term 'koninklijk' gebruikt, maar de Engelse vertaling, is volgens de rechter geen verzachtende omstandigheid. De term 'royal' is in Nederland zo ingeburgerd dat het publiek er toch mee op het verkeerde been wordt gezet.

Buitenland

Volgens de rechter wil Royal Dutch Holding zich vooral in het buitenland duidelijk groter voordoen dan het is. De rechter wijst er daarbij onder meer op dat in de automatische e-mailhandtekening van de directeur zelfs de term 'Royal House' staat.

Mogelijk heeft de uitspraak gevolgen voor andere bedrijven die ten onrechte de term 'koninklijk'of 'royal' in hun naam voeren, schrijft de Volkskrant. Ze lopen het risico dat ze hun naam moeten wijzigen.