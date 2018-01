'Neuken Liqueur' mag niet van Reclame Code Commissie

De Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) en SpiritsNL hadden bezwaar gemaakt tegen de productnaam. Ze zeggen dat de reclame-uitingen en de naam van dit product niet passen bij verantwoorde alcoholmarketing.

De producent brengt Neuken Liquer aan de man met slogans als ‘Wanneer vind jij Neuken het lekkerst?' en ‘Het leven is een kwestie van nemen en genomen worden’.

De codecommissie is het met de klagers eens dat dit niet door de beugel kan. ''De combinatie met onverholen en onverbloemde toespelingen op seks in de verschillende uitingen acht de Commissie in strijd met de goede smaak'', staat in het oordeel.

STIVA en SpiritsNL zeggen dat ze eerst hebben geprobeerd in gesprek te gaan met de producent over wat zij als verantwoorde marketing zien. Directeur Peter de Wolf van STIVA zegt dat de uitspraak een steun in de rug is voor ''de overgrote meerderheid van adverteerders die zich wel aan de regels houden.''