Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

De Horecava gaat maandag van start in de RAI Amsterdam. Tijdens de vier dagen durende vakbeurs kunnen horecaprofessionals op zoek naar trends en nieuwe producten en diensten. Er worden ruim 65.000 bezoekers verwacht.

Tijdens de beurs worden meerdere prijzen uitgereikt, waaronder de HANOS Gouden Koksmuts tijdens het NK voor koks en de Horeca Innovation Award. Wie geen ticket in de voorverkoop heeft gekocht, is 55 euro kwijt aan een kaartje. De Horecava bestaat inmiddels 62 jaar.

Ook komt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag met cijfers over de handel in quinoa. Het statistiekbureau maakt bekend hoeveel Nederland in 2016 in- en uitvoerde en waar quinoa vooral vandaan komt. De zaden van de plant lijken op graankorrels. Deze kunnen dienst doen als basis voor een maaltijd.

Quinoa staat bekend als superfood. Onlangs liet directeur Koen Regout van Koninklijke Verkade ons onder meer weten afgelopen jaar het Sultana-merkt opnieuw in de markt te hebben gezet en daarbij ook een spelt/quinoa-variant gelanceerd te hebben.

Leukste uitje

De ANWB onthult dinsdag welk uitje zich het 'Leukste uitje van Nederland 2018' mag noemen. Er zijn in totaal honderdduizend stemmen uitgebracht door leden van de ANWB. Genomineerd zijn onder meer attractiepark Toverland in Sevenum, Dierenpark Amersfoort en het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.

Dit jaar kon voor het eerst ook gestemd worden op het 'Leukste uitje over de grens'. In deze categorie maken onder meer Disneyland Paris in Marne la Vallee, Legoland Billund en Antwerpen ZOO kans. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de Vakantiebeurs in Utrecht.

Veertigers

Het CBS publiceert woensdag gegevens over de arbeidspositie van veertigers. Daarvoor heeft het bureau onder meer gekeken naar arbeidsparticipatie, arbeidsduur en soort dienstverband onder veertigers en hoe deze factoren zich verhouden tot veertigers van eerdere geboortegeneraties. Daarnaast worden de verschillen op dit gebied tussen mannen en vrouwen in kaart gebracht.

Hoe heeft de Nederlandse tuinbouwsector het er in 2017 vanaf gebracht? Dat wordt eveneens woensdag bekendgemaakt als ook de Tuinbouw Ondernemersprijs 2018 wordt uitgereikt in de Keukenhof in Lisse. De genomineerden zijn de Lepelaar uit het Noord-Hollandse Sint Maarten, OK Plants uit Naaldwijk en Royal Lemkes uit Bleiswijk. Vorig jaar won bloembollenbedrijf JUB Holland uit Noordwijkerhout.

Eerder werd duidelijk dat de trostomaat de meest geteelde groente is in de Nederlandse glastuinbouw. Volgens het CBS is de groenteteelt onder glas in Nederland goed voor een oppervlakte van ongeveer 4.400 hectare. Ongeveer een vijfde van daarvan wordt in beslag genomen door trostomaten.

Nieuwe Eurogroepvoorzitter

Zaterdag neemt de nieuwe Eurogroepvoorzitter Mário Centeno het stokje over van Jeroen Dijsselbloem. De Portugese minister van Financiën is aangesteld voor een termijn van 2,5 jaar. De eerste vergadering van de Eurogroep onder zijn leiding zal plaatsvinden op 22 januari.

Centeno werd op 4 december 2017 met een meerderheid van de stemmen gekozen. Een eerder voorstel om de aanstelling van Dijsselbloem als Eurogroepvoorzitter te verlengen werd onder meer door Nederland geblokkeerd.

Een aantal landen is namelijk tegen een permanente voorzitter die in eigen land geen minister is. "Die beslissing respecteer ik," zei Dijsselbloem daar destijds over.

Portemonnee

Schreven we eind december al een artikel over de veranderingen waar je als ondernemer allemaal mee te maken kreeg in het nieuwe jaar, op 1 januari hebben we ook op een rijtje gezet met welke financiële wijzigingen mensen in hun persoonlijke leven geconfronteerd worden.

Zo gaat onder meer het minimumloon omhoog, zijn er wijzigingen in het basispakket, is er geen inkeerregeling voor zwartspaarders meer en kunnen huizenkopers minder lenen voor een hypotheek.

Koninklijk

Ondernemers die de naam 'royal' voeren moeten opletten dat ze hiervoor wel toestemming hebben. De kantonrechter in Den Haag heeft het bedrijf Royal Dutch Holding namelijk op de vingers getikt omdat het ten onrechte het predicaat 'koninklijk' in zijn naam voert.

NUzakelijk zocht eerder uit hoe je het predicaat 'koninklijk' mag voeren. Een onderneming moet bijvoorbeeld meer dan honderd jaar bestaan en dit ook kunnen bewijzen met het liefst hard bewijs.