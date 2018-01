Bedrijvigheid in eurozone groeide nog nooit zo hard als in december

Onderzoeksbureau Markit, dat de index bijhoudt, zegt dat producenten in de eurozone profiteren van de uitbundige wereldwijde vraag naar hun producten. De hoeveelheid nieuwe orders heeft in zeventien jaar niet zo hoog gelegen en de vraag vanuit het buitenland ligt voor veel Europese landen op of in de buurt van het recordniveau.

Markit benadrukt dat het niet om een eenmalige uitschieter in de laatste maand van het jaar gaat. Het gemiddelde over heel 2017 staat ook op recordhoogte.

Nederland

Voor Nederland kwam de index uit op 62,2. Dat is een fractie lager dan in november, maar toen werd met 62,4 dan ook de hoogste stand ooit neergezet.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) kunnen bedrijven de toenemende vraag niet bijbenen en nemen de levertijden toe. De index voor de werkgelegenheid steeg naar een recordwaarde van 61,1.

Verenigde Staten

In de VS is de activiteit in de industrie in december iets sterker gegroeid dan een maand eerder. De inkoopmanagersindex ging van 53,9 in november naar 55,1 vorige maand.

Economen voorspelden in doorsnee een stand van 55 voor de graadmeter.

De inkoopmanagersindex meet de mate van bedrijvigheid van industriële producenten. Een stand boven de 50 wijst op groei van de industrie, terwijl minder dan 50 krimp betekent.