'Blendle opnieuw op zoek naar geld'

Dit meldt Het Financieele Dagblad donderdag. Om te overleven in 2018 en verder uit te breiden in het buitenland, is nieuw geld nodig.

Als er geen nieuwe investering komt, zou het bedrijf in de problemen kunnen komen na april 2018, citeert de zakenkrant uit het onlangs gedeponeerde jaarverslag over 2016.

De kans dat die investering er niet komt, is echter klein. Volgens Alexander Klöpping, medeoprichter van Blendle, zijn gesprekken met nieuwe investeerders in een afrondende fase.

Hij vertelt verder aan het FD dat de omzet in het afgelopen jaar elk kwartaal is gegroeid vergeleken met een jaar eerder. Eind 2016 zei Klöpping dat Blendle in Nederland winst maakt.

Blendle heeft al twee grote kapitaalrondes achter de rug. In 2014 investeerden New York Times en de Duitse uitgever Axel Springer 3 miljoen in het concern. Dit jaar staken de Japanse uitgever Nikkei, eigenaar van Financial Times, en het Nederlandse investeringsfonds INKEF Capital een onbekend bedrag in het nieuwsplatform.