Dit wordt de week voor ondernemers

Met Eerste en Tweede Kerstdag op maandag en dinsdag zijn er deze week maar drie werkdagen. Als er tenminste mensen op de zaak zijn. Traditiegetrouw zijn veel kantoren gesloten tijdens de laatste week van het jaar.

Ook de Amsterdamse beurs is volgende week maar drie dagen open. De AEX-index heeft een goed jaar achter de rug, met een stijging van 13 procent. De belangrijkste Nederlandse index staat op zo'n 550 punten, een van de hogere standen sinds het begin van deze eeuw.

Er gebeurde echter uiteraard nog veel meer afgelopen jaar, van overnamesoaps tot fipronileieren en Paradise Papers. We maakten een overzicht.

Circulair

Op donderdag gaan er nieuwe regels en afspraken in om de overgang naar een circulaire economie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het zogeheten Landelijke Afvalbeheerplan (LAP3) is de opvolger van LAP2. Dit plan omschrijft onder andere hoe met afval moet worden omgegaan.

Een Nederlands bedrijf dat al aardig op weg is met circulair ondernemen is beddenmaker Auping. NUzakelijk sprak eerder met oud-CEO Aart Roos over de duurzame dromen van het bedrijf. Auping wil graag bedden gaan leasen, vertelde hij. "Lekker slapen wordt een service."

Promotie

Het CBS publiceert op woensdag cijfers over welk aandeel van de werknemers elk jaar promotie maakt. Ook becijferde het statistiekbureau welk bedrag bedrijven uitgeven aan cursussen voor hun personeel.

Eerder liet het CBS al weten dat het aantal Nederlandse ondernemingen dat bedrijfsopleidingen aanbiedt, is toegenomen. NUzakelijk zocht uit hoe je de beste opleiding voor jouw bedrijf kiest.

Als je komende week toch werkt, zul je misschien al beginnen met de voorbereidingen voor volgend jaar. NUzakelijk zet komende donderdag op een rijtje wat er voor ondernemers per 2018 gaat veranderen. Denk aan wijzigingen in het minimumloon en de aangepaste AOW-leeftijd.

Appongeluk

Komende zaterdag wordt de woord van het jaar-verkiezing van OnzeTaal gehouden. Afgelopen week werd appongeluk gekozen als woord van het jaar in de verkiezing van Van Dale. Fipronilei en regenboogtaal werden tweede en derde.

In de verkiezing van OnzeTaal zijn aflosboete, brexitbuit, filterbubbel, genderneutraal, gifei, #metoo, nepnieuws, plofklas, toetsenbordterrorist en weigeroma genomineerd als woord van het jaar.

Bioboer

Afgelopen week bleek dat landbouwondernemers massaal de overstap maken naar een dier- en natuurvriendelijke wijze van produceren. Volgens ervaringsdeskundigen zijn de grenzen van de groei nog lang niet in zicht: ''De klant vraagt erom en dat zal voorlopig alleen maar meer worden.''

Voor Willem Remijnse uit Kraggenburg in de Noordoostpolder is het biologisch boeren niet iets wat de laatste jaren pas is gaan leven. Hij begon daar al in de jaren negentig mee, vertrouwde hij ons toe. Volgens de boer kost het enige moeite om te beginnen, maar haal je de startinvestering er uiteindelijk dubbel en dwars uit.

Los Angeles

Deze week spraken we ook met Damian Bradfield van cloudbedrijf WeTransfer. Na bijna tien jaar in Nederland aan zijn bedrijf te hebben gebouwd, probeert de Brit nu vanuit het zonnige Los Angeles de Verenigde Staten te veroveren.

​"Nederland en Amerika zijn niet met elkaar te vergelijken", vertelt de WeTransfer-president en Chief Marketing Officer (CMO) Bradfield aan NUzakelijk.