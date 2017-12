Damian Bradfield (WeTransfer): 'De concurrent lijkt niet op ons'

​"Nederland en Amerika zijn niet met elkaar te vergelijken", vertelt de WeTransfer-president en Chief Marketing Officer (CMO) Bradfield aan NUzakelijk.

Doordat het Amsterdamse techbedrijf WeTransfer in 2015 een investering kreeg van 22 miljoen euro, kon de onderneming zijn vleugels spreiden en uitbreiden naar de Verenigde Staten. In Los Angeles, een paar blokken verwijderd van het hippe Venice Beach, begon de 40-jarige Bradfield vorig jaar de eerste overzeese dependance van het bedrijf.

Groeiplafond

WeTransfer vergaarde sinds zijn oprichting in 2009 grote bekendheid in Nederland als platform voor het versturen van forse bestanden. Bradfield heeft nu de taak om dit te vertalen naar een Amerikaans succes. WeTransfer heeft wereldwijd nu al zo'n 42 miljoen gebruikers, schat Bradfield, maar zijn bedrijf bereikte afgelopen jaar wat betreft groei "een plafond" in Nederland.

Extra investeren in een andere markt leek dus onvermijdelijk. "Amerika geldt als onze snelstgroeiende, meest winstgevende markt", zegt Bradfield, zittend aan een lange tafel in zijn met fotokunst gedecoreerde vergaderzaal. "Ons businessmodel bestaat voor de helft uit advertenties en voor de helft uit abonnementen. De abonnementenservice groeit hier het snelst, dus daarom besloten we voorlopig het meest in deze markt te investeren."

Dropbox

Bang voor concurrentie met het Amerikaanse bedrijf Dropbox of Google Docs is Bradfield niet. "Er zijn veel spelers in onze branche, maar ze lijken niet allemaal op ons. Veel techbedrijven investeren flink in innovatie en versimpeling, maar hebben het te weinig over vertrouwen. Daar hameren wij dan weer sterk op. Je hoeft je bij ons bijvoorbeeld niet aan te melden en je krijgt geen banners te zien."

De Brit sluit niet uit dat WeTransfer in de toekomst kantoren opent in New York, Azië, of Latijns-Amerika. "We kijken er zeker naar, maar het is een kwestie van capaciteit. Wie gaat het doen?" Wat betreft personeel zit WeTransfer met zo'n honderd werknemers overigens niet krap. Dat zijn er vijftig meer dan twee jaar geleden.

Los Angeles

De keuze voor Los Angeles is opvallend voor een technologiebedrijf. De stad is een uur vliegen vanaf San Francisco, in techkringen gevierd om de nabijgelegen Silicon Valley waar techreuzen als Google en Facebook groot zijn geworden. Nederlandse branchegenoten als Adyen en MessageBird openden dan ook recentelijk hun deuren in de voormalige hippiestad.

"Ik denk dat het in Silicon Valley een stuk duurder is dan hier", zegt Bradfield. "De kosten voor levensonderhoud liggen er hoger en er is meer concurrentie om werknemers. Ook heb je er te maken met forse salarissen en is er een hogere doorloop van werknemers. Wij wilden niet in een fase terechtkomen waarin we Michelin-sterrenchefs, barista's of een stomerij nodig zouden hebben om werknemers te trekken."

Wat ook meespeelt, is het feit dat WeTransfer niet op zoek is naar een extra financier, legt Bradfield uit. "Alle investeerders zitten in San Francisco, maar wij willen op eigen kracht verder. We zijn altijd erg zuinig geweest en zijn al sinds 2014 winstgevend." Winst- en omzetcijfers deelt Bradfield overigens niet.

Creativiteit

De zonnige filmstad Los Angeles trok het bedrijf aan vanwege "het hoge niveau van creativiteit". "Je ziet hier legio filmproducers, schrijvers, animatoren en illustratoren", zegt Bradfield. De meeste gebruikers van WeTransfer werken in de creatieve industrie, omdat muziek-, film- en typografiebestanden groot zijn. "Creativiteit staat hoog op de agenda en dat maakt de stad interessant."

Bradfield voegt de daad bij het woord: in het kantoor in Los Angeles struikel je zowat over de kunstboeken. "De stad is nog maar honderdvijftig jaar oud en ging door verscheidene pieken en dalen. Momenteel is er een piek van creativiteit, dankzij bedrijven als Netflix en HBO."

Zwart randje

Toch heeft die opleving ook een zwart randje, realiseert Bradfield zich. De buurt waar het kantoor van WeTransfer staat, is hiervan het toonbeeld. In de jaren negentig was Venice nog een probleemwijk vol bendes en drugsgeweld. Tegenwoordig lijkt het volledig de andere kant op te gaan. Je betaalt er voor een appartement makkelijk 5.000 dollar per maand.

In heel Los Angeles zijn de huurstijgingen exorbitant. Vorig jaar stegen de huren met 5 procent en het jaar daarvoor zelfs met 11 procent, berekende huurwebsite Zumper. Mede hierdoor telt de stad naar schatting een recordaantal van 58.000 dak- en thuislozen.

Cultuurverschillen

Het is een heel andere wereld dan in Nederland, leerde ook Bradfield. De Brit, die tevens Nederlands spreekt, werkte tien jaar in Nederland. Zijn vrouw en kinderen zijn Nederlands. "Je zou het misschien niet zeggen, maar Amerika en Nederland zijn chalk and cheese", zegt hij. "Ze zijn onvergelijkbaar."

Ook op zakelijk gebied, legt hij uit: "Als in Nederland iemand 'ja' zegt, betekent het dat je een deal hebt. Hier zeggen mensen 'ja', terwijl ze er niets mee bedoelen." Ook bij het aanhoren van een verkooppitch, reageren Amerikanen volgens Bradfield anders dan Europeanen.

"Verwacht niet dat mensen hier geïnteresseerd zijn in hoe je product precies werkt. Het gaat Amerikanen er meer om hoe je het presenteert. Dat leren ze hier op school. Mijn kinderen kunnen na een jaar Amerikaans onderwijs al geweldig presenteren."

Amerikaanse werknemers

Aan de muur van de bedrijfskeuken hangen elf kerstsokken; precies het aantal werknemers dat WeTransfer hier telt. Geen van de personeelsleden is Nederlands, vertelt Bradfield: "Vrijwel iedereen hier is Amerikaans, want we zochten naar een team dat relaties en lokale kennis met zich mee zou brengen."

En de daarbij behorende verkooptechnieken, legt Bradfield uit: "In Nederland schreeuw je niet van de daken over wat je bereikt hebt. Vertel je in Amerika echter niet hoe groot je bent en hoe snel je groeit, dan blijf je gegarandeerd klein."

Werk-privébalans

Toch neemt Bradfield ook een stukje Nederland mee naar Los Angeles. "Het is niet de bedoeling dat werknemers bij ons om 22.00 uur 's avonds nog op kantoor zijn. We willen een goede werk-privébalans creëren voor onze werknemers."

Daar zijn we in Nederland goed in, merkte Bradfield. "Jullie gaan al om 17.00 uur naar huis, terwijl je in Londen vaak tot 19.00 of 20.00 uur doorgaat. Ik dacht aanvankelijk dat Nederlanders lui waren, maar realiseerde me na een tijdje dat het juist efficiënt is."

"Tijdens jullie werkuren zijn mensen heel productief, terwijl je in Londen tijdens kantoortijd geregeld naar de Starbucks gaat of naar de stomerij. Dat zijn allemaal onderbrekingen van je werkdag, die je vervolgens moet inhalen."

Ook kregen alle medewerkers in autostad Los Angeles - typisch Nederlands - een fiets. "Dat waarderen mensen toch aan Amsterdam."

In de serie Hollandse Merken spreekt NUzakelijk met de ondernemers achter opkomende en gevestigde Nederlandse merken.