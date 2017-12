Vereniging institutionele beleggers stapt uit retailagenda

Volgens de branchevereniging klemt het Nederlandse huurrecht voor winkelruimte voor de eigenaren en wordt het midden- en grootbedrijf "onnodig" beschermd.

Volgens de vereniging weigerde Detailhandel Nederland begin dit jaar een convenant te tekenen. Volgens IVBN zaten daar "betekenisvolle" stappen in om de huurmarkt te flexibiliseren. "Door die weigering worden investeringen van vastgoedeigenaren niet gestimuleerd en zeker niet beter beschermd", aldus IVBN.

"In september is IVBN gevraagd om ook de komende twee jaar opnieuw een substantiële bijdrage te leveren aan de retailagenda. Nu de uitwerking er ligt van de plannen van de retailagenda zien wij echter geen goed perspectief op een succesvol vervolg, in het bijzonder niet op het thema van de flexibilisering van de huurmarkt."

Sinds de start van de landelijke retailagenda in 2015 zijn er 109 retaildeals gesloten. Hier zijn ruim honderdveertig gemeenten bij betrokken. In de afspraken staat welke winkelgebieden kansrijk zijn en welke dat niet zijn. Sommige panden krijgen als het nodig is een andere bestemming.