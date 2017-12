Europese Commissie geeft Nederlandse handel fosfaatrechten groen licht

NUzakelijk: Tips en achtergronden Krapte op de arbeidsmarkt: 'Leid zelf nieuw personeel op' Dat er krapte is op de arbeidsmarkt, met name in bepaalde sectoren, is niet nieuw voor Carlo Cahn van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en Joost Heeroma van Randstad. Zij hebben zo hun eigen methoden om het personeelstekort aan te pakken.