Fipronilaffaire zorgt voor tweedeling in pluimveesector

Dat blijkt maandag uit een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de universiteit Wageningen.

Het gemiddelde inkomen van de hele sector is dit jaar bijna verdubbeld. Daarbij was het verschil tussen de best en slechtst presterende bedrijven ongekend groot.

Normaal zit daar zo'n 100.000 tot 150.000 euro tussen, nu ongeveer een half miljoen euro.

Melkvee

In het algemeen was het een goed jaar voor de agrarische sector. Melkveeboeren realiseerden relatief gezien de grootste inkomensstijging.

Na twee magere jaren konden ze in 2017 onder meer profiteren van de gestegen melkprijs. Deze liep met name op door de toegenomen vraag naar melkvet en kaas.

Voor het eerst in lange tijd moesten melkveehouders het doen met minder koeien door de uitwerking van het fosfaatreductieplan. Maar doordat een koe gemiddeld meer melk produceerde, steeg de productie per bedrijf in doorsnee een fractie.

Ook het inkomen van kwekers van pot- en perkplanten zat in de lift, net als dat van zogeheten zeugenbedrijven. Akkerbouwers zullen door de bank genomen minder tevreden zijn over 2017, vooral door de lagere prijzen van suikerbieten en consumptieaardappelen.

Glastuinbouw

Voor het derde jaar op rij bleef het inkomen van glastuinbouwbedrijven hoog, constateerden de onderzoekers. De trend van meer vraag en meer export zette dit jaar door.

Telers van tomaten profiteerden daarbij van een lagere productie van tomaten in Spanje.

Per iedere 100 euro aan kosten die agrarische bedrijven maakten, werd in 2017 doorsnee 104 euro verdiend. Dat was een jaar eerder nog 98 euro, waarmee de kosten destijds hoger lager dan de opbrengsten.