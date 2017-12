Nog veel werk aan de winkel bij textielconvenant

"Er is al veel gebeurd, maar er staat ons ook nog heel veel te doen", zegt Hupperts in het eerste jaarrapport van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel dat maandag door de Sociaal-Economische Raad (SER) naar buiten is gebracht. Het convenant wordt gefaciliteerd door de SER.

"Door internationale samenwerking te zoeken en aan bewustwording en oplossingen te werken, kan de invloed van Nederland veel groter zijn dan onze inkoopkracht", aldus Hupperts.

Volgens de voorzitter wordt in het buitenland nauwlettend gevolgd hoe in Nederland vorm wordt gegeven aan due diligence, ofwel risicomanagement, waarbij bedrijven kijken in welke mate zij mogelijk betrokken zijn bij schendingen van mensenrechten, milieu en dierenwelzijn.

Rana Plaza

Het textielconvenant werd gesloten na het instorten van kledingfabriek Rana Plaza in Bangladesh in april 2013. Daarbij kwamen 1.100 mensen om het leven.

Het convenant werd in juli 2016 ondertekend door 55 bedrijven, die samen zo'n 35 procent van de textielomzet in Nederland vertegenwoordigen. Het streven is dat het in 2018 om 50 procent gaat en in 2021 om 80 procent. Inmiddels telt het convenant 65 deelnemers, die samen ruim zeventig kledinglabels vertegenwoordigen.

Een van de resultaten van het convenant van afgelopen jaar is een lijst met productielocaties, waarop te zien is waar bedrijven als Zeeman, C&A en de Bijenkorf hun kleding vervaardigen. Ook hebben bedrijven een plan van aanpak gemaakt voor de risico's die zij in hun keten hebben gesignaleerd, hoewel slechts 18 procent een uitgewerkt plan van aanpak heeft.

Europese misstanden

De meeste fabrieken van de bedrijven die deelnemen aan het convenant, staan in Azië (69 procent), met Bangladesh als koploper. 29 procent staat in Europa en 2 procent in Afrika.

Volgens de organisatie Schone Kleren Campagne (SKC) valt er niet alleen in Azië, maar ook in Europa nog veel te winnen wat betreft arbeidsomstandigheden. "Ook in de achtertuin van Nederland vinden we Europese sweatshops."

SKC publiceerde een overzicht van de kledingindustrie in twaalf Oost-Europese landen, waar het wettelijk minimumloon vaak onder de armoedegrens ligt en sommige arbeiders niet eens het wettelijk minimumloon krijgen betaald. Verder maken werknemers vaak lang werkweken en is er sprake van intimidatie op de werkvloer.

Verschillende Nederlandse merken zijn actief in de regio, maar niet alle bedrijven zijn open over waar hun fabrieken staan. "Dit laat maar weer eens zien hoezeer transparantie nodig is", zegt Tara Scally van SKC. "Hoe kun je als consument weten of je meebetaalt aan uitbuiting wanneer bedrijven tegenstrijdige informatie geven?"