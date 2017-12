'Nederlandse producenten steeds afhankelijker van buitenland'

In 2003 bestond zo’n 52 procent van de import (bestemd voor eigen verbruik) uit tussenproducten. Tien jaar later is dit 63 procent, zo blijkt donderdag uit de Internationaliseringsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

"Het aandeel van het buitenland in de totale toeleveringen aan Nederland groeide van 51 procent in 2000 naar 62 procent in 2014", aldus het statistiekbureau.

Duitsland

Vooral Duitsland en de Verenigd Staten zijn belangrijk voor Nederland: bijna 30 procent van alle toeleveringen aan Nederlandse producenten komen uit deze landen. Ook België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Rusland zijn belangrijke toeleveranciers.

China is daarnaast in opkomst. Het Chinese aandeel in de toelevering groeide van 2 procent in 2000 tot 9 procent in 2014. Gezamenlijk zijn de genoemde landen goed voor meer dan de helft van de buitenlandse inbreng voor Nederlandse producenten.

De toenemende afhankelijkheid van het buitenland hangt samen met de globalisering. Productieprocessen worden vaker opgeknipt en verspreid over de wereld. Ze gaan naar waar de productie het kostenefficiënst kan plaatsvinden.

Eindproducten

Bedrijven handelen zodoende steeds meer in producten die elders verwerkt moeten worden tot eindproducten. "Meer dan de helft van de wereldwijde goederenhandel (exclusief brandstoffen) bestaat inmiddels uit grondstoffen en tussenproducten", zegt de onderzoeksinstantie.

Hoewel de groeiende afhankelijkheid al langer bekend is, zijn de lokale economische effecten op bijvoorbeeld Nederland niet altijd even duidelijk.

Kobaltmijnen

Zo heeft de hernieuwde exploitatie van oude kobaltmijnen in Canada op het eerste gezicht geen direct effect op Nederland, weet het CBS. Kobalt is echter een essentieel onderdeel van accu's en oplaadbare batterijen.

"Producten die inmiddels niet meer weg te denken zijn uit ons straatbeeld en waar Nederland ook nog eens een rol in speelt als producent of handelaar."

Welke afhankelijkheden er bestaan tussen bedrijfstakken en landen en waar ter wereld werkgelegenheid en toegevoegde waarde wordt gecreëerd, is echter cruciale informatie voor overheden en beleidmakers, vindt het CBS.