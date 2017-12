Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

De Nederlandsche Bank komt maandag met vooruitzichten over de Nederlandse economie. Bij eerdere vooruitzichten werd de groeiverwachting voor Nederland flink verhoogd. Bij de laatste verwachting, in juni, ging de centrale bank uit van een groeicijfer van 2,5 procent in 2017. Voor 2018 en 2019 werd toen groei van respectievelijk 2,1 procent en 1,9 procent voorspeld.

Als ondernemer kun je waarschijnlijk rekenen op hogere uitgaven van consumenten. Bij de raming in juni ging DNB uit van een consumptiestijging van 1,5 tot 2 procent. De andere kant van de medaille is dat de inkomensstijging van consumenten ontstaat door hogere lonen van werknemers en zelfstandigen.

Bitcoin

In navolging van beursplatform Cboe, start branchegenoot CME maandag ook met het aanbieden van bitcoinfutures. Een week geleden startte Cboe met het faciliteren van termijncontracten op de digitale valuta.

Binnen enkele uren steeg de koers van de future voor januari zo hard dat de handel twee keer werd stilgelegd. Handelaren en analisten verwachten dat de future voor meer rust in de markt zal zorgen, maar deze bleek bij de start van de handel net zo volatiel te zijn als de waarde van de populaire cryptovaluta zelf.

Woord van het jaar

Van Dale maakt dinsdag bekend wat het woord van het jaar is geworden. De kandidaten voor dit jaar zijn: appongeluk, cryptokoorts, fipronilei, lokterrorist, klimaatpauper, merkellego, metoo-verhaal, regenboogtaal, valboete, warmtezombie.

Verder heeft het Nederlandse publiek nieuwe woorden ingestuurd, verdeeld over vijf categorieën. Dit leverde woorden op zoals bieryoga, zooikoorts en stemsiësta.

Fraude aanbesteding NS

De rechtbank gaat donderdag uitspraak doen in de zaak tegen voormalig NS-topman Timo Hughes. Hij wordt verdacht van fraude bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. Volgens de officier van justitie maakten de betrokken zich schuldig aan valsheid in geschrifte, omkoping en het lekken van bedrijfsgeheimen.

NS-dochter Abellio wist in 2015 de aanbesteding binnen te halen met behulp van informatie van een voormalig Arriva-topman. De zaak kwam aan het licht nadat de NS zelf onregelmatigheden had ontdekt. Uiteindelijk ging de opdracht alsnog naar Arriva, die eerder tweede werd in de aanbestedingsprocedure.

Huges heeft tijdens het proces gezegd dat hij ten onrechte wordt beschuldigd. Hij zou niet hebben geweten van de zwendel en zich nauwelijks hebben bemoeid met de aanbesteding.

Drukte

De ANWB verwacht aanstaande vrijdag, met de feestdagen voor de deur, flinke drukte op de weg in Nederland, België, Frankrijk en Oostenrijk. In Duitsland zou de drukte richting het zuiden al op donderdag beginnen en wordt het vrijdag zelfs "zeer druk". Ook in de daaropvolgende dagen wordt drukte op de weg verwacht bij de oosterburen.

Het kan u niet ontgaan zijn dat er afgelopen week ook al problemen waren op de weg en op het spoor. Hevige sneeuwval teisterde Nederland begin deze week: enorme files en een problemen op het spoor waren het gevolg.

Onderzoeksinstituut TNO berekende dat bedrijven voor ongeveer 4,2 miljoen euro aan uren hebben verloren door de sneeuwfiles. Vooral 's avonds gingen er veel uren verloren. NUzakelijk maakte een rondje langs verschillende bedrijven om te kijken hoe zij met het winterweer omgingen.

Personeelstekort webwinkels

Webwinkels schreeuwen om meer personeel, meldde het UWV afgelopen week. In totaal werken er 62.000 mensen in de sector, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2012. Bedrijven hebben vooral moeite met het vinden van ICT'ers, inkopers en logistiek medewerkers.

Om personeel te behouden kunnen bedrijven, volgens hr-deskundige Petra Duimel, bijvoorbeeld het functioneringsgesprek schrappen. "Hou regelmatig een goed gesprek. Praat niet alleen maar over de resultaten, maar ook over de medewerker zelf en wat de ambitie van iemand is."

Stop met het beoordelingsgesprek

Afgelopen week interviewden we hr-expert Kilian Wawoe. Hij pleit ervoor het beoordelingsgesprek af te schaffen. Uit zijn kwalitatieve onderzoek blijkt dat veel werknemers, maar ook managers het nut er niet van inzien.

In plaats van beoordelingsgesprekken zou men zich moeten richten op het beter maken van werknemers. Hij noemt chirurgen en piloten als voorbeeld. Na een vlucht of operatie wordt als team besproken wat er beter kan. Doorlopende coaching, noemt Wawoe dit.

Vijf ondernemers over hun rolmodellen

Iedereen heeft iemand nodig waar hij of zij tegen opkijkt voor motivatie en inspiratie. NUzakelijk vroeg vijf succesvolle ondernemers tegen wie zij opkijken. Elon Musk, van Tesla en SpaceX, komt opvallend vaak voorbij.