Nederlandse export groeit verder in oktober

De groei op jaarbasis was wel lager dan de toename in september (7,3 procent), meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Met name de export van personenauto's, machines en apparaten is gegroeid.

Het volume van de import groeide ook. Het gaat om een toename van 2,9 procent ten opzichte van oktober 2016. Ook de import groeide minder hard in oktober dan in september.

Het CBS meldt dat de omstandigheden voor export in december minder gunstig zijn dan in oktober. Dit komt doordat de groei van de industriële productie in Duitsland is afgezwakt.

Ook de ontwikkeling van de wisselkoers van de euro is minder voordelig.