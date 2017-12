'Beoordelingsgesprek kost miljard en levert alleen frustratie op'

NUzakelijk: Tips en achtergronden Bas van Abel (Fairphone): 'We begonnen ons bedrijf met omkopen minister' Toen Bas van Abel in 2013 begon met Fairphone, had hij eigenlijk geen idee waar hij zich in stortte. Na een crowdfundingcampagne die binnen drie maanden 7,5 miljoen euro opleverde, volgden slapeloze nachten en overwoog hij serieus om de stekker eruit te trekken. Toch hield hij vol.