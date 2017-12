Deze bedrijven profiteren van de sneeuw: 'Het was een heerlijk druk weekend'

Profile (verkoopt en verhuurt winterbanden en sneeuwkettingen en doet onderhoud aan auto's) beleefde zondag de beste dag van het jaar, laat marketingmanager Maarten Appelo weten. "Het aantal online orders verzesvoudigde afgelopen weekend ten opzichte van een 'normaal' weekend. Veel vestigingen zijn op zondag niet open, daarom zien we met name op die dag een enorme piek in het aantal orders."

Volgens Appelo wachten particulieren vaak met het wisselen van banden tot de eerste sneeuw valt. "Eigenlijk is dat best gevaarlijk, want een winterband presteert al onder de zeven graden vele malen beter dan een zomerband."

Bij een Praxis-vestiging in Amsterdam-Noord wordt sinds maandagochtend veel strooizout verkocht, vertelt een woordvoerder. "We hebben nog twee pallets met zakken van twintig liter op voorraad, maar het kan hard gaan."

Ook bij Gamma worden strooizout en sneeuwschuivers als 'hardlopers' genoemd, aldus een woordvoerder.

Warme outdoorkleding

Wouter Mans, commercieel manager outdoor van Decathlon, laat weten dat de sneeuw een groot effect heeft op de verkoop. "Simpel gezegd: ja, we verkopen heel veel meer. Het was een heerlijk druk weekend."

Volgens Mans was vooral warme outdoorkleding erg populair. "Je kunt dan denken aan artikelen als de warme 3-in-1-jassen, donsjassen, warme onderkleding, sokken en natuurlijk handschoenen en mutsen."

De verkoop van kindersnowboots lag het afgelopen weekend maar liefst 850 procent hoger dan in hetzelfde weekend vorig jaar. "Daarnaast zien we een toename in de verkoop van ski- en snowboardartikelen", aldus Mans. "En als kers op de appeltaart: de grootste progressie is te vinden bij de sleetjes."

Privéjetverhuurder Aerodynamics krijgt volgens Huyb van Monsjou "wel wat vragen" naar aanleiding van het winterse weer.

"Maar wij hebben zelf ook last van het weer. Of je nou in een privévliegtuig zit of in een toestel van KLM; iedereen krijgt te maken met dezelfde weersomstandigheden. Wij moeten voor onze vluchten bepaalde slots zien te krijgen op Schiphol en je kunt je voorstellen dat vliegtuigen uit het verre oosten voorrang krijgen op een klein chartertje."