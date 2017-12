'Michelinster opent deuren naar nieuw publiek'

Volgens chef-kok Laurent Smallegange van restaurant Spetters in het Zeeuws-Vlaamse Breskens, opent een ster vooral de deuren naar een nieuw publiek. Hij heeft sinds 2014 één ster.

De chef-kok merkte vooral dat met het behalen van de ster ook het hele jaar rond meer bezoekers komen. Omdat zijn restaurant in een toeristische regio zit, had hij vroeger veel meer te maken met pieken en dalen. De winter is nog steeds wel rustig, "maar omdat mensen weten dat we een ster hebben, komen ze wel deze kant op".

Maar met dit nieuwe publiek komen ook nieuwe verwachtingen, legt hij uit. "Je wordt gedwongen om op je tenen te lopen. Het verwachtingspatroon van de gasten is veel hoger."

Mogelijkheden

Daar horen ook hogere investeringen bij en met de grotere mogelijkheden is het voor de chef ook makkelijker om meer uit te geven. Zo is Smallegange luxere producten gaan gebruiken en wordt er sneller gekeken naar nieuw servies en nieuwe glazen. "Vroeger dacht je dat een krasje nog wel kon, maar dat is nu niet meer. Die stukken gaan er nu meteen uit."

Uiteindelijk is het behalen van de ster wel voordelig uitgepakt voor het restaurant met onder de streep een hogere winst. "Het heeft ons zeker een boost gegeven." Zo drinken de nieuwe klanten ook sneller een duurdere wijn of een cocktail en wordt er sneller een kaasplankje besteld. "Die bestedingen van de gasten zijn ook hoger."

Ook Marjon Prummel, hoofdredacteur van vakmedium Misset Horeca, ziet vaak dat een Michelinster zorgt voor een nieuwe groep bezoekers. "Dan zijn ook vooral gasten die met het boekje op de achterbank het land doorkruisen. En dat is wel een ander publiek dan ze over het algemeen in hun zaak krijgen."

Kritischer

Dat publiek kan ook kritischer zijn. Ze komen kijken of de Michelinster wel terecht is, legt Prummel uit. "Dat is vaak even wennen", legt ze uit. "Het zet alles wel op scherp. Die druk voelen ze wel."

"Het is nog altijd zo dat een ster iets betekent voor je inkoop en de bedrijfsstelling. Dat komt misschien niet altijd uit. In Amsterdam maakt het niet veel uit, maar zaken in de regio worstelen er soms mee. Er zijn ook chefs die vanuit een zakelijke overweging tegen Michelin zeggen dat ze die ster niet hoeven."

Waarom zou een restaurant meer uitgeven als met het eerdere budget al een ster werd behaald? "Michelin komt elke keer gewoon weer langs en een ster afpakken is natuurlijk negatief. Je kan dan beter van tevoren zeggen dat je de ster niet hoeft. Misschien kom je er mee weg om met hetzelfde budget de ster te behouden, maar in de praktijk denk ik dat er toch wel wat meer ontwikkeld moet worden in de keuken."