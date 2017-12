Ben Woldring (Bencom): 'Blockchain doet me denken aan Bellen.com in 1998'

Dit zegt Ben Woldring, directeur en oprichter van de Bencom Group, in een interview met NUzakelijk. Volgens de ondernemer zijn er nu genoeg kansen met de nieuwe technologie. "Dat doet mij wel een beetje terugdenken aan 1998 toen ik begon met Bellen.com."

"Juist in die blockchainwereld is nog heel weinig jurisprudentie. Het moet nog zijn echte vorm krijgen. Je ziet dat er ook grote corporates mee bezig zijn, maar ontwikkelingstrajecten duren daar vaak wat langer dan bij een gemiddelde startup."

Bencom is bekend als exploitant van verschillende vergelijkingssites zoals Bellen.com, Poliswijzer.nl en Gaslicht.com. Woldring zelf is vooral bekend omdat hij als 13-jarige al een succesvolle onderneming startte.

Enorme kansen

Hij zegt volop met blockchain bezig te zijn. Zo verwacht Woldring dat de technologie onder meer een rol kan krijgen in de energiesector. "Het zal zich nog moeten bewijzen de komende tijd, maar bijvoorbeeld in track en trace liggen er enorme kansen.”

Een praktisch voorbeeld is het bijhouden van de certificaten voor de oorsprong van groene energie. Zo kan ook bijgehouden worden of groene stroom daadwerkelijk uit Nederland komt. "Omdat je de hele historie van het product kunt terugzien als het continu wordt vastgelegd in de blockchain en de transactie ook niet terug te draaien is, geeft het heel veel houvast."

Stappenplan

Eerder vertelde Woldring dat het moeilijker was geworden om vandaag de dag een site te starten. Toen hij in 1998 zijn eerste vergelijkingssite begon, knutselde hij dit zelf in elkaar met html en een stappenplan. Nu komt er wel wat meer bij kijken, maar Woldring benadrukt dat sommige onderdelen ook juist makkelijker zijn geworden.

"Kijk bijvoorbeeld naar de clouddiensten die er nu zijn. Toen ik in 1998 begon, waren die er niet. Je moest het toen zelf gaan inrichten. Op het moment dat jouw websiteplatform een x aantal bezoekers trok, dan kon je niet meer bij een standaard hostingprovider zitten en moest je investeren in eigen servers."

Daar waren constante investeringen voor nodig. Die apparatuur "verouderde waar je bijstond". "Na een jaar of twee jaar moest je alweer nieuwe apparatuur kopen. Tegenwoordig zit je op een cloudplatform en koop je capaciteit in. Dat maakt een groot verschil voor startups."

Google

Het speelveld voor startende ondernemers ziet er nu wel anders uit, vertelt Woldring. Destijds was hij één van de eerste ondernemers met überhaupt een site. "De online activiteiten zijn nu maar een klein onderdeel van het succes. Het gaat om het hele plaatje."

"Het is nu veel meer dan alleen maar een platform in de lucht brengen." Zo draait het nu ook om slimme marketing. Alleen een goede vindbaarheid op Google is niet meer genoeg om onder de aandacht te komen bij het grote publiek.

"Kijk maar op je mobiel. Als je een gemiddelde zoekterm intoetst, dan is het eerste scherm alleen maar advertising. Dan moet je helemaal naar beneden scrollen wil je de normale resultaten zien."

Nieuwe app

Bencom heeft nu negen vergelijkingssites en is actief in meerdere landen. Zo heeft Woldring in Duitsland ook energieleveranciervergelijker WechselJetzt.de. Hij is van plan om in de komende weken een nieuwe app te lanceren die voor alle Europeanen te gebruiken zal zijn. Volgens Woldring kan dit een nieuwe fase inluiden voor Bencom.

De app moet alle contracten die een consument heeft bijhouden. "Je hebt bijvoorbeeld een reisverzekering en je vraagt je af bij wie je ook alweer was verzekerd. Wij willen de consument daarmee gaan helpen."

Woldring kiest bewust voor een Europese aanpak. “Tuurlijk zal die app het meest in Nederland gebruikt worden. Maar hoe mooi is het dat je vandaag de dag de technologie hebt dat je alles kan vertalen voor meerdere landen zonder dat je ingewikkelde processen nodig hebt? Daar maken we gewoon gebruik van.”

