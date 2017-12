'Luxemerk mag winkeliers verkoop op eBay en Amazon verbieden'

Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie woensdag bepaald in de beslechting van een civiele procedure in Duitsland.

Coty vindt dat verkoop via online platforms moet kunnen worden verboden om het imago van het bedrijf en de luxeproducten te beschermen.

De zaak zou onderwerp zijn van Europees debat tussen mededingingsautoriteiten en grote gevolgen hebben voor de verkoop via online marktplaatsen zoals Amazon en Ebay.

Coty daagde in deze zaak een van de distributeurs van het bedrijf voor de rechter, omdat deze de cosmetica aanbood op ‘amazon.de’ en daarmee de distributieafspraken in het contract zou overtreden.

In het contract tussen de twee bedrijven stond dat de producten alleen in de ‘eigen online’ etalage mochten worden verkocht en dus niet via derden.

De rechter in Frankfurt die zich over de zaak boog, vroeg aan het Europese hof of een dergelijke afspraak in strijd is met het Europese mededingingsrecht.

Imago

Het hof oordeelde dat "een stelsel van selectieve distributie voor luxeproducten, dat primair tot doel heeft het luxe-imago van die producten in stand te houden", niet in strijd is met de Europese regels.

Wel moet de producent zijn wederverkopers hebben geselecteerd op basis van objectieve criteria, die gelden voor alle verkopers, en mogen de afspraken "niet verder gaan dan noodzakelijk is".

"Het Hof brengt in dit verband in herinnering dat de kwaliteit van luxeproducten niet alleen voortvloeit uit de materiële kenmerken ervan, maar ook uit de allure en het prestigieuze imago, die er een luxueuze uitstraling aan geven."

Volgens de Europese rechter heeft het contract van Coty met wederverkopers tot doel om het luxe-imago in stand te houden en zijn de regels objectief en uniform toegepast.

Dergelijke afspraken zijn volgens het Hof een geschikte manier om het imago van "de betrokken producten te behouden".