Hongkong duurste kantoorstad ter wereld, Amsterdam 56ste

De gemiddelde prijs van kantoorruimte in Hongkong is 27.431 dollar. Amsterdam steekt daar goedkoop bij af, met 6.400 dollar per werkplek.

Door het beperkte aanbod en de aanhoudend hoge vraag zijn de huisvestingskosten in Hongkong met 5,5 procent gestegen ten opzichte van 2016. Londen werd juist goedkoper, door de devaluatie van de Britse pond.

Gemiddeld zijn de jaarlijkse kosten per werkplek wereldwijd gestegen met 1,5 procent. Daarbij werden vooral Noord- en Zuid-Amerika en Azië-Pacific duurder en Europa en het Midden-Oosten goedkoper. Dat heeft vooral te maken met koersschommelingen van internationale valuta.

Cushman & Wakefield onderzocht acht Nederlandse steden, waarvan Amsterdam veruit de duurste is. De kantoorkosten liggen in de hoofdstad bijna twee keer zo hoog als in Rotterdam (3.461 dollar).

Den Haag en Utrecht zitten met hun gemiddelde kosten iets boven de 3.000 euro. Arnhem, Eindhoven, Maastricht en Groningen zitten daaronder.