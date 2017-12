Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

Welke restaurants in Nederland krijgen er een Michelinster bij, of raken er misschien wel een kwijt? Dat wordt maandag duidelijk bij de toekenning van de Michelinsterren.

Vorig jaar kreeg Nederland er een nieuw tweesterrenrestaurant bij, namelijk restaurant Tribeca in Heeze. De Librije in Zwolle en De Leest in Vaassen behielden toen hun drie sterren. Nederland kreeg er weer geen driesterrenrestaurant bij. Vijf restaurants ontvingen vorig jaar hun eerste ster.

Roeiwedstrijd

De Nederlandse ondernemer Mark Slats staat dinsdag als eerste Nederlander aan de start van de Talisker Whiskey Atlantic Challenge. Deze staat bekend als de zwaarste roeiwedstrijd ter wereld. Slats zal aan één stuk van het Canarische eiland La Gomera naar Antigua in Amerika roeien.

Deelnemers aan de wedstrijd zullen vijf tot zes weken non-stop alleen op de oceaan zijn. Met zijn actie wil Slats geld ophalen voor de Antoni van Leeuwenhoek Foundation.

Slats is van huis uit timmerman en heeft sinds zijn 19e een eigen bedrijf in de bouw. Na één jaar had hij al twee werknemers in dienst.

Economie in de regio

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert woensdag flink wat cijfers. Zo komt het statistiekbureau met gegevens over de ontwikkeling van de economie in de regio's: waar was de groei het sterkst in 2016 en hoe ging het met de regionale arbeidsmarkt?

Daarnaast laat het CBS weten hoe de regionale ontwikkeling van het aantal bedrijfsvestigingen in de afgelopen tien jaar verlopen is en tot slot gaan de cijferaars ook nog in op de persoonskenmerken van ondernemers.

Snellaadstations

Ook staan Fastned en de Nederlandse staat woensdag tegenover elkaar voor de bestuursrechter in Amsterdam. De uitbater van snellaadstations voor elektrische auto's heeft de staat voor de rechter gesleept omdat Shell nu ook laadstations met stroom mag plaatsen bij zijn benzinestations.

Fastned heeft een concessie voor tweehonderd laadstations in Nederland, waarvan er inmiddels 61 gebouwd zijn. Volgens Fastned is het raar dat Shell stroom gaat verkopen op een vergunning voor brandstofverkoop.

Shell stelt echter dat er sprake is van een aanvullende beschikking. Fastned eist dat Shell de laders niet gebruikt of ze weghaalt.

Agrifood

Ondernemer in de agrifoodsector? Op woensdag en donderdag vindt in de Brabanthallen in 's-Hertogenbosch de vakbeurs AgriFoodTech 2017 plaats. Er zijn zo'n 110 exposanten te vinden en verschillende lezingen bij te wonen, over onderwerpen als machinebouw & automatisering, big data en smart farming. Bezoek is gratis na registratie.

Bezoekers kunnen verder onder meer terecht op het Paviljoen Precisielandbouw, bij een drone demonstratie en bij demo's van onder meer Marel Stork Poultry Processing, AgriFac en Homburg.

Ook is er in samenwerking met Enterprise Europe Network een internationale Meet & Match, om potentiële zakenpartners aan elkaar te koppelen. Deelname aan de matchmaking is gratis, maar ondernemers moeten wel tijdig een profiel aanmaken.

Haven Rotterdam

De Rotterdamse haven sluit donderdag het jaar af met de 'Dag van de Haven'. Daarbij wordt onder meer het jaaroverzicht gepresenteerd. Ook maken president-directeur Allard Castelein en Commissaris van de Koning

van de provincie Zuid-Holland Jaap Smit hun opwachting.

Daarnaast komt Jong Haventalent 2017 Renee Naaktgeboren een praatje houden. Zij geeft in die hoedanigheid jongeren een inkijkje in het werk in de haven en bezoekt daarvoor bedrijven, onderwijsinstellingen en evenementen in en rond de Rotterdamse haven. In het dagelijks leven werkt Naaktgeboren bij Damen Shiprepair & Conversion.

Fairphone

Vorig weekend lieten we ondernemer Bas van Abel van Fairpone aan het woord. Toen Van Abel van start ging met Fairphone, had hij geen idee waar hij aan begon, maar een duidelijke visie had hij wel: "We wisten precies waar we naartoe wilden."

Van Abel wist echter niets van telefoons, dus besloot hij te beginnen bij het begin: een mijn in Congo, waar veel conflicten worden gevoed door de mineralenrijkdom. De ondernemer belandde bij de Congolese minister van Communicatie aan tafel, omdat hij wilde filmen in de mijnen.

"Als we hem 250 dollar zouden betalen, kon hij dat wel regelen. Zo begonnen we dus onze social enterprise met het omkopen van een minister. Dat klinkt misschien raar, maar ik wist: deze wereld zit nou eenmaal zo in elkaar. Als je van binnenuit een systeem wil veranderen, word je ook vanuit dat systeem gedicteerd."

Komende maandag worden de Nederlandse Michelinsterren bekendgemaakt. In het hart van elke chef-kok wil hij of zij een ster, maar Nuzakelijk was benieuwd of zo’n ster nou ook zakelijk goed uitpakt. Chef-kok Laurent Smallegange van restaurant Spetters zag een stijging van het resultaat.

Een ster opent vooral de deur naar een nieuw publiek dat kritisch is, maar ook meer uitgeeft. Volgens Marjon Prummel, hoofdredacteur bij Misset Horeca, worstelen sommige zaken in de regio ermee.