Fors meer omzet voor groothandelaren in het derde kwartaal

In vrijwel alle sectoren werd meer omzet behaald dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Uitzondering vormen ondernemingen in landbouwproducten, met een omzetdaling van 5 procent. Onder meer de export van groente en fruit liep het afgelopen kwartaal sterk terug.

De groei was het grootst bij de toeleveranciers voor de industrie. Groothandelaren in deze branche noteerden een omzetstijging van 7,9 procent, waarmee ze het beste kwartaal van de afgelopen vijf jaar hadden.

Ook handels in grondstoffen en in consumentenartikelen hadden een goed kwartaal. Het was het negende kwartaal op rij met omzetstijging voor de hele groothandel.

Het aantal faillissementen is in jaren niet zo laag geweest als in het afgelopen kwartaal. In totaal moesten 89 ondernemingen de gang naar de curator maken, vijf minder dan het jaar ervoor.

De verwachtingen van groothandelaren voor het nieuwe jaar zijn positief. Ze denken in 2018 bijvoorbeeld meer personeel nodig te hebben.