ACM doet onderzoek naar kartel in grote aanbestedingsmarkt

De waakhond bekijkt onder meer of concurrenten afspraken met elkaar hebben gemaakt over het verdelen van een markt, zo is maandag bekendgemaakt. Er kwam informatie over het onderzoek naar buiten na een uitspraak van de Haagse rechtbank.

"De ACM zet zich doorlopend in om aanbestedingenmarkten op te schonen. Er gaat veel geld om bij aanbestedingen. Jaarlijks gaat er bijvoorbeeld zo'n 136 miljard euro om bij publieke aanbestedingen", aldus bestuursvoorzitter Chris Fonteijn van de ACM.

De ACM heeft aanwijzingen dat in verschillende sectoren nog altijd publieke aanbestedingen gemanipuleerd worden. De autoriteit heeft onlangs invallen gedaan. Eerder dit jaar kreeg de ACM van de hoogste rechter gelijk in aanbestedingszaken in de thuiszorg en de sloopsector.

Bedrijven die bij een aanbesteding de concurrentie met elkaar aangaan, mogen elkaar niet op de hoogte brengen van hun voorgenomen aanbieding.