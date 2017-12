NUzakelijk: Nieuws Non-foodwinkels laten grootste omzetstijging in tien jaar zien De detailhandel heeft in het derde kwartaal van dit jaar 4,7 procent meer omzet geboekt dan in dezelfde periode van 2016. Non-foodwinkels bereikten met een toename van 5,1 procent de grootste stijging in ruim tien jaar tijd.