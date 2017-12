Deze boeken moet je volgens bekende ondernemers lezen

NUzakelijk vroeg vijf bekende ondernemers naar hun favoriete boeken en films.

Jop van de Graaf

De ondernemer achter saladebar SLA noemt The Untethered Soul van Michael A. Singer "een echte eye opener". "Een ongelooflijk interessant boek over het herkennen van het ego en hoe je jezelf daar los van kunt zien. Jij bent niet je gedachten. Die bewustwording maakt het leven en ondernemen voor mij een stuk aangenamer."

Econoom, ondernemer en mindfullness-trainer Michael Singer gaat in het boek in op de vraag 'wie ben ik?' De Amerikaanse auteur komt daarbij tot de conclusie dat we onze identiteit kunnen vinden in ons bewustzijn. Door te mediteren kun je leren om bewust te leven in het hier en nu, zegt hij. Daarmee kun je pijnlijke gedachten en herinneringen uit het verleden leren loslaten en meer geluk ervaren in je leven.

Mark de Lange

De man achter het snelgroeiende brillenmerk Ace & Tate tipt een aantal boeken: Let My People Go Surfing van Yvon Chouinard, The Ego is the Enemy en The Obstacle is the Way, beiden van Ryan Holiday. Ook raadt de ondernemer de documentaire Supermensch: The Legend of Shep Gordon aan, over het leven van Hollywood-ondernemer en filmproducent Shep Gordon.

De Lange liet zich onder anderen inspireren door klimmer, milieuactivist en oprichter van outdoor-kledingmerk Patagonia. Yvon Chouinard. In het autobiografische boek Let My People Go Surfing beschrijft hij onder meer de volharding die nodig was om een sociale onderneming op te bouwen.

Marco Aarnink

Marco Aarnink, de baas van Print.com, noemt zichzelf "absoluut geen lezer". "Ik heb een spanningsboog van vijf seconden en heb moeite om mijn hoofd erbij te houden." Voor deze ondernemer is de praktijk daarom het belangrijkste.

Zijn tip (met een knipoog): "Het mooiste is om onderdeel te zijn van de praktijk en om na verloop van tijd je eigen verhaal op te kunnen schrijven. Veel werken, daar leer je een hoop van. Persoonlijk zou ik dus minder lezen en meer werkervaring opdoen in verschillende branches en sectoren."

Harald Swinkels

Harald Swinkels, directeur bij energieleverancier NLE, heeft naar eigen zeggen een hekel aan managementboeken. "Maar als ik dan toch iets moet aanraden, dan is het de biografie van oud-Apple-voorman Steve Jobs, geschreven door Walter Isaacson.

De film The Secret of my Success (1987) waarin Michael J. Fox zijn eigen succes vormgeeft, was voor Swinkels een inspiratiebron om te beginnen met ondernemen. Ook tipt hij de meer recente film The Big Short (2015) over het barsten van de huizenbubbel in de VS en de economische crisis die volgde.

Jeroen Doorenbos

Jeroen Doorenbos, medeoprichter van de Groningse telefoonverkoper Belsimpel, vindt het lezen van veel boeken een goede zaak. "Er zijn te veel interessante boeken om op te noemen", zegt hij.

Een boek dat hij recent las, en "zeer aanraadt" is Work Rules van Laszlo Bock, hoofd van Innovative People Operations bij Google. Het boek geeft een blauwdruk van hoe je als organisatie het beste talent kunt aantrekken en hoe je ervoor kunt zorgen dat deze werknemers ook slagen in hun functie.

