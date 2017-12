NUzakelijk vroeg vijf bekende ondernemers naar hun grootste ondernemersfouten.

Jop van de Graaf

De ondernemer achter saladebar SLA zegt dat hij in de beginfase van zijn bedrijf te snel wilde uitbreiden, terwijl de structuur van SLA amper stond. "Een goede structuur en backoffice was voor ons een voorwaarde voor groei", zegt de ondernemer.

"Hadden we daar in het begin meer tijd voor genomen, dan had het ons veel minder tijd en energie gekost." De recepten in alle winkels doorvoeren bleek een uitdaging, want elke winkel had een eigen kok. "Imiddels bereiden we de ingrediënten deels in een centrale keuken, maar het kostte veel tijd om alles recht te breien."

Mark de Lange

De man achter het snelgroeiende brillenmerk Ace & Tate maakte naar eigen zeggen te veel fouten om op te noemen. Zijn grootste les was echter voldoende tijd nemen om het overzicht te houden.

"Het bleek, zeker gezien onze groei, een risico om me te veel te focussen op één aspect van de business. Ik vergat daarbij dat er altijd iemand nodig is die het totaalplaatje moet zien. Dat is noodzakelijk om op koers te blijven en om de koers voor de toekomst te bepalen. Een primaire verantwoordelijkheid van de CEO. Ik block daarvoor nu tijd in mijn agenda."

Marco Aarnink

Marco Aarnink probeert met Print.com opnieuw te slagen in de drukwerksector, dit keer met het buitenland in zijn achterhoofd. De serieondernemer ziet het niet inschatten van mensen op hun juiste waarde als zijn grootste ondernemersfout.

"Goedkoop is duurkoop", zegt hij. Mensen niet beoordelen op hun capaciteiten, maar op de hoogte van het salaris is volgens Aarnink niet de juiste weg. "Goede mensen hebben een prijs en zijn het ook waard. Zij knikken niet alleen maar ja, maar geven een gezonde dosis tegengas. Een kritische blik van een ander accepteren, leren discussiëren en bijsturen waar nodig, vormen de basis voor succes."

Harald Swinkels

Harald Swinkels, directeur bij energieleverancier NLE, vindt dat ondernemers snel risicovolle beslissingen moeten kunnen nemen. "Maar zorg dat je altijd de controle houdt", zegt hij.

"Ik heb ooit, in 2001 tijdens de eerste dotcomhype, binnen zes maanden vijf kantoren in het buitenland geopend, zonder dat ik enige ervaring had met span of control. Zonder dat ons product al op de markt was. En zonder dat er een informatiestructuur aanwezig was om die buitenlandse vestigingen op afstand aan te sturen. Veel van geleerd, zullen we maar zeggen."

Jeroen Doorenbos

Jeroen Doorenbos, medeoprichter van de Groningse telefoonverkoper Belsimpel, wil de komende jaren verder de grens over met eigen technologie. Om succesvol te zijn, moet je volgens hem niet blijven wachten.

"De belangrijkste ondernemersles is vooral om te beginnen, niet op te geven en te zorgen dat je er samen met je team flink lol in houdt", zegt hij. "In elke fase van ondernemen zijn er weer andere uitdagingen."

