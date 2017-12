Vijf succesvolle ondernemers over hun rolmodellen

NUzakelijk vroeg vijf bekende ondernemers naar hun rolmodellen. Tegen wie kijken zij op?

Jop van de Graaf

De ondernemer achter saladebar SLA zoekt in zijn rolmodellen "herkenning en dezelfde soort verhalen", zegt hij tegen NUzakelijk.

"Toen wij begonnen, werd ik door familie en vrienden voor gek verklaard. Het mooie was dat dit mij juist extra drive gaf om door te gaan. Ik heb dan ook veel respect voor Tesla-oprichter Elon Musk. Hij ging volledig tegen de stroom in en is desondanks meer dan geslaagd als ondernemer."

Mark de Lange

De man achter brillenmerk Ace & Tate roemt klimmer, milieuactivist en oprichter van outdoor-kledingmerk Patagonia, Yvon Chouinard. "Hij is in staat is geweest een environmentally conscious bedrijf te bouwen dat bijdraagt aan het bewustzijn over de op handen zijnde milieucrisis."

"Hij weet de boodschap zo te brengen dat hij een brede groep consumenten inspireert om bewuster met consumptie om te gaan. Daarnaast is Patagonia bijzonder winstgevend. Het is dus naast een missiegedreven merk, ook een bedrijf met bestaansrecht. Deze combinatie zie je niet vaak."

Marco Aarnink

Marco Aarnink van Print.com noemt Christiaan Roetgering, de oprichter van toeleverancier van raambekleding Coulisse. "Een absolute challenger in de branche. Ik ben een jongen van de markt en heb een dikke zeven jaar gordijnen verkocht. Ik volgde destijds al zijn ontwikkelingen."

"Coulisse is een voorbeeld in de branche. Maar belangrijker nog: Roetgering zelf is voor mij een voorbeeld van goed ondernemerschap en persoonlijkheid. Een ongelofelijk aardige man, een heer die erg goed is voor zijn mensen en daarmee zeer geliefd is. Zowel zakelijk als privé heeft hij de gunfactor. Daar kijk ik op een leerzame manier tegenop."

Harald Swinkels

Harald Swinkels, directeur bij energieleverancier NLE, is 1.68 meter lang. "Ik kijk daarom nogal snel tegen mensen op", grapt hij.

"Figuurlijk heb ik dat wat minder, maar ik vind een ondernemer zoals Elon Musk bijzonder inspirerend. Hij begrijpt dat duurzaamheid pas écht doorbreekt als je het tof maakt en mensen er geen comfort voor hoeven in te leveren. Vanuit die hogere visie stuurt hij meerdere bedrijven aan die allemaal koplopers zijn op hun gebied."

Jeroen Doorenbos

Jeroen Doorenbos, medeoprichter van de Groningse telefoonverkoper Belsimpel, houdt het kort. "Het is wellicht een beetje cliché, maar de drive van Elon Musk is indrukwekkend!"

