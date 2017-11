Fortino Capital lanceert tweede investeringsfonds voor groeibedrijven

Uit het fonds is inmiddels voor 125 miljoen euro aan toezeggingen gedaan, zo meldt Fortino Capital woensdag. Eerder investeerde het bedrijf in onder andere de bedrijven Teamleader, Bloomon en BuyBay.



De investeringsmaatschappij neemt een belang van 5 tot 25 miljoen euro in groeibedrijven met een omzet van minimum 5 à 10 miljoen euro.

"We hebben inmiddels een sterke reputatie opgebouwd in specifieke sectoren, zoals Software-as-a-Service en e-commerce in de Benelux. De expertise en skills zetten we nu in om traditionele bedrijven in de hele Benelux te begeleiden in hun digitale transformatie", zegt Duco Sickinghe, managing partner van Fortino.

Digitalisering

Met het tweede fonds breidt Fortino zijn investeringen uit naar grotere en meer traditionele bedrijven die snel willen groeien door te digitaliseren. Fortino heeft momenteel een vijftal bedrijven op het oog.



"Digitalisering heeft impact op alle sectoren, maar met name traditionele bedrijven moeten de transformatie aangrijpen om relevant en competitief te blijven", aldus Fortino Capital.

Belang

Naast gerenommeerde private investeerders en ondernemers zijn er ook een aantal sterke institutionele beleggers zoals BNP Paribas Fortis, AG, Belfius en PMV dat heeft ingetekend.

"Het ondersteunen van de groei van veelbelovende groeibedrijven is in de Benelux een cruciaal onderdeel in de strategie van BNP Paribas Fortis. De keuze voor Fortino is daarbij evident", aldus Max Jadot, CEO van BNP Paribas Fortis.

Eerste fonds

Het eerste fonds Fortino Capital I kent een waarde van 80 miljoen euro. Fortino investeerde in dertien bedrijven die actief zijn in de software en e-commerce sectoren.