Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

Nederland viert dinsdag Sinterklaas. Verkopers bereiden zich natuurlijk al een tijdje voor op het kinderfeest, met versierde etalages en speciale acties.

Ook de speelgoedtrends van dit jaar zijn in beeld gebracht Volgens Intertoys en Bol.com zijn verzamelfiguurtjes die uit verrassingseieren komen het populairst, zo lieten ze begin november weten. Daarnaast doen traditionele spellen het nog altijd goed, zoals Monopoly en Kolonisten van Catan. Ook robotica-speelgoed is in opkomst, zoals drones en robotaapjes.

Mali

Van 5 tot 9 december organiseert The Netherlands-African Business Council (NABC) een handelsmissie naar Mali. Een delegatie van ondernemers reist in het kielzog van de organisatie mee om zakelijke kansen in het Afrikaanse land te verkennen.

"Mali zit nog vol met onbenutte mogelijkheden in de landbouw, energie en infrastructuur", zegt de organisatie. Het land zou een belangrijke partner zijn, getuige het recente bezoek van premier Rutte aan het land. De deelnemers gaan onder meer naar het Invest in Mali forum op 7 en 8 december in Bamako, waar een Holland Paviljoen is opgezet en de president van Mali zal spreken.

Luxe

De luxebeurs Masters of LXRY gaat donderdag weer van start. In RAI Amsterdam wordt gedurende vijf dagen een beeld gegeven van de trends op de wereldwijde luxemarkt.

Aan de zestiende editie van de beurs nemen meer dan vierhonderd bedrijven en merken deel, een recordaantal. Naar verwachting zullen ruim vijftigduizend bezoekers hun opwachting maken.

De beurs staat dit jaar in het teken van design. Masters of LXRY wil naar eigen zeggen een eerbetoon brengen aan Nederlands topdesign en de bezoeker een "unieke kijk in Nederlandse kunst, architectuur, mode en industrieel ontwerp" bieden. Er is tijdens deze editie ook een pop-uprestaurant te vinden, waar tien topchefs van bekende sterrenrestaurants zullen koken.

NK Smartphone Swipen

Vergroeid met je smartphone? Dan ben je misschien een geschikte kandidaat om zaterdag deel te nemen aan het eerste Nederlands Kampioenschap Smartphone Swipen.

Deelnemers gaan in Amsterdam de strijd met elkaar aan in een afvalrace. Een wedstrijd wordt gespeeld op een wedstrijdtelefoon en duurt één minuut.

De deelnemer die in die tijd het vaakst door afbeeldingen heen kan swipen, gaat door naar de volgende ronde. Volgens organisator Pabbl kun je eeuwige roem winnen en daarnaast een ASUS Zenfone 4.

Dienstregeling NS

Vanaf zondag is het even opletten geblazen als je met de trein reist; dan gaat namelijk de aangepaste dienstregeling van de NS in. Veel blijft dit jaar bij het oude, in tegenstelling tot vorig jaar.

De belangrijkste verandering is dit keer de tienminutentrein tussen Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. Die gaat na een testperiode zeven dagen per week rijden, wat reizigers op dat traject een kortere wachttijd en vaker een zitplaats zou moeten opleveren.

In totaal gaan er per werkdag ongeveer 130 treinen meer rijden, namelijk tachtig Sprinters en vijftig Intercity’s. Met de ingang van de nieuwe dienstregeling worden reizigers overigens ook niet meer aangesproken als "Dames en heren" maar met het sekseneutrale '"Beste reizigers".

Sushi queen

Afgelopen maandag spraken we Eveline Wu, Etnische Zakenvrouw van het Jaar. De prijs is in het leven geroepen om de zichtbaarheid van zakenvrouwen met een andere culturele achtergrond in Nederland te vergroten. Wu is afkomstig uit China en runt vier restaurants in Eindhoven.

"Het klinkt misschien een beetje arrogant, maar in Eindhoven word ik sushi queen genoemd", aldus Wu. Sushi is dan ook een van haar favoriete gerechten. "Ik ben een van de weinige sushichefs die zelf van sushi houdt, daarom weet ik zo goed wat mensen lekker vinden."

Beperking

Het College voor de Rechten van de Mens concludeerde afgelopen week in een rapport dat Nederland te weinig doet om mensen met een beperking volledig te laten deelnemen aan de samenleving. Naast problemen bij zelfstandig wonen, toegankelijkheid en onderwijs, zouden zij vooral veel last ondervinden op het gebied van arbeid.

De laatste conclusie trok bemiddelingsorganisatie Emma at Work ook in een eerder interview met NUzakelijk. De stichting helpt jongeren met een lichamelijke beperking of chronische ziekte om de arbeidsmarkt te betreden. "Zij willen vaak niets liever dan aan het werk", zegt Judy van den Berg van de stichting. "We merken ook dat veel ondernemers graag hun steentje willen bijdragen."