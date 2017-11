Etnische Zakenvrouw van het Jaar: 'Durf te geloven dat je de top kunt bereiken'

Wu kwam als 15-jarige naar Nederland. "Mijn vader was chef-kok in Nederland en ik wilde dat ook worden", vertelt ze aan NU.nl. Ze begon als afwasser in het restaurant van haar tante en opende in 1999 een eigen zaak in Heerlen; het eerste wokrestaurant van Nederland.

Later verkocht ze die zaak en vertrok ze voor een half jaar naar Londen om zich bij te laten scholen. "Ik eis veel van mezelf en wil zoveel mogelijk leren. In het begin kookte ik alleen Chinees, maar later ben ik me ook in andere keukens gaan verdiepen. Ik heb laatst nog een paar dagen stage gelopen bij La Rive in het Amstel Hotel. Ik vind het superleuk om mezelf te blijven verbeteren", aldus de 39-jarige Wu.

De onderneemster heeft momenteel vier zaken, die allemaal een eigen concept hebben. Zelf staat ze elke dag in de keuken bij Mood, waarvan binnenkort een tweede vestiging wordt geopend in Rotterdam.

Sushi queen

"Het klinkt misschien een beetje arrogant, maar in Eindhoven word ik sushi queen genoemd", aldus Wu. Sushi is dan ook een van haar favoriete gerechten. "Ik ben een van de weinige sushichefs die zelf van sushi houdt, daarom weet ik zo goed wat mensen lekker vinden."

In Mood worden niet alleen gerechten uit de Aziatische keuken geserveerd, maar ook uit de Franse. "Dat is volgens mij de toekomst van de horeca: dat mensen kunnen kiezen", stelt Wu, die twee dagen per maand reserveert om restaurants in het buitenland te bezoeken. "In Londen en de Verenigde Staten zie je dat soort gemengde restaurants al heel veel. Nederland loopt een beetje achter."

Culturele achtergrond

De onderneemster is trots dat ze als Nederlander met een andere achtergrond is uitgeroepen tot Etnische Zakenvrouw van het Jaar, een prijs die in het leven werd geroepen door stichting Etnische Zakenvrouwen Nederland.

"Er zijn heel veel vrouwelijke ondernemers met een andere culturele achtergrond, maar ze laten zich nog te weinig zien", denkt Wu. "Ik hoop dat ik een rolmodel kan zijn. Je moet durven geloven dat je de top kunt bereiken." Daar was de onderneemster zelf aanvankelijk niet mee bezig toen ze net in Nederland was. "Ik wilde vooral goed voor mezelf zorgen en niet thuis gaan zitten met een uitkering."

Wu wil verder niet te veel benadrukken dat ze Chinees is. "Ik ben vooral Eveline Wu. Ik denk dat ieder mens speciaal en bijzonder is, ongeacht zijn uiterlijk of afkomst. Dat probeer ik in mijn zaken, waar ook mensen werken zonder opleiding of de juiste kwalificaties, ook te benadrukken. Afwassers moeten ook trots zijn op wat zij doen, want ik kan niet zonder ze."