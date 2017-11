Koen Regout (Verkade): 'We gaan van rijkdom is bezit naar rijkdom is belevenis'

Om die groei te behalen, gaat hij vernieuwen. Verkade, via overnames nu in handen van de Turkse multinational Yildiz Holding, moet gaan opereren als een startup. Het bedrijf moet wendbaarheid krijgen om snel beslissingen te maken zodat moederbedrijf Pladis het snelst groeiende foodbedrijf wordt.

Dit jaar is Verkade begonnen met het vernieuwen van de merken. Zo zijn er nieuwe smaken en vormen chocoladerepen toegevoegd. Volgens de directeur heeft het ook effect: de chocolade-omzet in oktober lag 55 procent hoger vergeleken met een jaar geleden.

Verder is twee maanden geleden het Sultana-merk opnieuw in de markt gezet. Zo hebben de Sultana's nu 13 procent minder suiker en is er een spelt/quinoa variant. "Het gaat om tussendoortjes die lekker zijn, maar ook verantwoord", legt Regout uit. In januari komt het bedrijf met nog een nieuw Sultana-concept.

Rijkdom

Naast een trend naar een meer verantwoord product bij de tussendoortjes, wordt in het chocoladesegment ingezet op luxe. Regout vergelijkt de ontwikkeling met de veranderde houding tegenover koffie. "Je loopt tegenwoordig een koffietent binnen en je betaalt rustig 7 euro voor een koek en een kop koffie", legt hij uit.

"We gaan van 'rijkdom is bezit' naar 'rijkdom is belevenis'. Dat zie je ook terug in het chocoladesegment. Aan de bovenkant van de markt is er groei." Met het luxechocolademerk Godiva, dat ook in handen is van moederbedrijf Yildiz Holding, denkt Verkade op deze ontwikkeling te kunnen inspelen. "Wij hebben met het Godiva-merk gezien dat we iets heel moois in handen hebben. We willen dat meer beschikbaar maken."

De groei is ook nodig bij het concern. Ruim drie jaar geleden werd Verkade samen met moederbedrijf United Biscuits overgenomen door het Turkse Yildiz Holding en ondergebracht bij Pladis. Daar voor was het concern eigendom van investeringsmaatschappijen.

Toen de geplande verkoop van United Biscuits langer duurde dan verwacht, wijzigde de strategie. "De strategie tot 2015 was gericht op het behoud van winst en niet op de groei van de omzet. Qua innovatie kom je dan in een vertraging. Dat kan je niet twintig jaar blijven doen."

Er moeten daarom veranderingen plaatsvinden, maar volgens Regout is daar ook begrip voor binnen Verkade. "Een cultuurverandering is altijd moeilijk, maar mensen willen ook graag bouwen. Iedereen deelt die wens voor verbetering.”

Warme thuiskomst

De vorige directie heeft de financiën ook netjes achtergelaten, zegt hij. De eerdere ontslagronde van begin dit jaar had betrekking op het wegvallen van een grote internationale klant zo'n twee jaar geleden. Nieuwe ontslagrondes spelen niet meer.

"We hebben net het proces achter de rug om de fabriek op orde te brengen. Nu zijn we echt weer aan het bouwen aan groei. Dat is ook een stuk fijner als directeur dan de opdracht te krijgen van alles te moeten sluiten en mensen te ontslaan."

Voor Regout speelt ook mee dat hij eerder al marketingdirecteur was bij Koninklijke Verkade. "Voor mij zelf was het een warme thuiskomst. Ze weten dat ik hart voor de zaak heb. Het is dan makkelijker samen aan de wedstrijd beginnen."

