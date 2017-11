DNB wijst op risico's automatische kredietverstrekking aan ondernemers

NUzakelijk: Tips en achtergronden Koen Regout (Verkade): 'We gaan van rijkdom is bezit naar rijkdom is belevenis' In een ver verleden had Koninklijke Verkade nog bijna zeshonderd werknemers in Zaandam, maar ruim twintig jaar later bleven er na de laatste ontslagronde nog maar bijna driehonderd mensen over. Koen Regout is binnengehaald als directeur om weer groei te bewerkstelligen bij het oude bedrijf.