Flink meer snelgroeiende bedrijven in Nederland

Inmiddels zijn er 3.327 van dit soort snelgroeiende ondernemingen, meldt de Erasmus Universiteit Rotterdam op basis van eigen onderzoek.

Het gaat om bedrijven die minstens tien medewerkers hebben en tijdens een periode van drie jaar minstens 20 procent per jaar zijn gegroeid. Volgens de universiteit hebben deze snelgroeiende bedrijven in de afgelopen drie jaar bijna 39.000 banen gecreëerd.

Vooral veel jonge ondernemingen weten zich te ontwikkelen tot scale-up. In 2014 groeiden 98 startups door tot scale-up. In 2016 is dit aantal gestegen naar 331. Een op de tien snelgroeiende bedrijven in Nederland komt inmiddels voort uit een startup.

Een opvallende conclusie van het onderzoek is verder dat veel bedrijven niet of nauwelijks groeien in Nederland. Bijna een derde van de Nederlandse bedrijven krimpt zelfs.