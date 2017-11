Helft Nederlandse ondernemers kent periode met zakelijke problemen

Dit meldt de Kamer van Koophandel (KvK) op basis van een eigen enquête onder zo'n twaalfhonderd vooral kleinere ondernemers.

Zakelijke problemen gaan vaak gepaard met allerlei sociale problemen. Ondernemers die dreigen failliet te gaan of al in een faillissement zitten, worden geconfronteerd met wantrouwen, argwaan over de oorzaak van de problemen en soms sociale uitsluiting.

Bijna de helft, ongeveer 48 procent, van de ondernemers met forse zakelijke tegenslag heeft het gevoel er alleen voor te staan. Bijna een derde verklaart dat dit impact heeft op de financiële situatie en 57 procent ervaart stress.

Vooroordelen

Van de ondernemers die last hebben van negatieve vooroordelen, ervaart 39 procent wantrouwen bij de banken. Drie kwart van de entrepreneurs deelt de zorgen met vrienden en of familie, hun accountant of andere ondernemers.

Een derde van de ondervraagde ondernemers zegt dat ze hun problemen anders hadden moeten aanpakken en een vijfde vindt dat hij of zij lang heeft gewacht met het delen van de zorgen.

Volgens Rob Coolen, lid van de raad van bestuur van de KvK, zijn ondernemers bang voor een 'self fulfilling prophecy'. "Als ik m'n zorgen uitspreek, dan komt het ook uit. Maar zwijgen kan leiden tot grotere problemen. Jaarlijks spatten zo duizenden ondernemersdromen uiteen."