Het jaar 2017 in 24 ondernemersquotes

Met 2018 voor de deur verzamelde NU.nl de mooiste quotes van het afgelopen jaar van ondernemers en directeuren voor je, om met extra inspiratie aan het nieuwe jaar te beginnen.

Januari

Ali Bouali, beter bekend onder zijn artiestennaam Ali B, richtte in 2004 zijn platenmaatschappij en managementbureau Spec Entertainment op.

Hij vervult vooral de rol van creatieve directeur bij het bedrijf. "Je moet je niet voorstellen dat ik de vergaderingen leid voor de dagelijkse werkzaamheden. Dat wordt gedaan door anderen. Ik kan dat ook niet. Daar heb ik niet de tact voor."

Beddenmaker Koninklijke Auping wil in 2020 alleen nog maar 100 procent recyclebare producten maken. De onderneming werkt volgens het zogenoemde cradle-to-cradlemodel.

Circulair ondernemen is bij het beddenbedrijf onderdeel van het verdienmodel geworden. "Dat begint bij de vraag: heb ik het nodig? Maak je terrasverwarming, dan zeg ik nee. Maak je een bed, dan is het antwoord ja. Maar met de kanttekening dat je dat bed nodig hebt, omdat goede nachtrust een basisbehoefte is. Goede slaap kan daarom ook een service zijn", vindt CEO Aart Roos.

Februari

ENS Technology is gespecialiseerd in het afvangen en elimineren van fijnstof en ultrafijnstof en zorgt daarmee voor schonere lucht.

Volgens oprichter en algemeen directeur Lia van de Vorle wordt er veel vergaderd bij het bedrijf, maar wel kort en krachtig wat haar betreft. "Ik ben een sterk voorstander van korte overleggen. Bij lange overleggen komt er meestal niet veel zinnigs uit. En ik ben ook erg voor conference calls, want dit bespaart reistijd en werkt veel efficiënter."

Bij online supermarkt Picnic gaat alles in een "behoorlijk tempo". Medeoprichter Michiel Muller startte Picnic in 2015 met drie compagnons en het bedrijf groeit hard.

"Ik werk altijd 's avonds, dat is niet te voorkomen. Niet elke avond tot heel laat, maar ik ben wel elke avond met werk bezig. Van hard werken is nog nooit iemand ziek geworden", meent Muller. "Als mensen last hebben van een te hoge werkdruk komt dat vaak omdat ze dingen doen die ze niet leuk vinden."

Maart

De webwinkel Coolblue is sinds de oprichting in 1999 uitgegroeid tot één van de grotere online verkopers van Nederland.

Medeoprichter en directeur Pieter Zwart staat elke dag om 07.00 uur op om vervolgens te ontbijten met havermout. Lunchen doet hij graag op kantoor. "We hebben hier een hele grote kantine waar we met z'n allen lunchen. Mijn favoriet is de boterham met pindakaas. Die is echt fantastisch hier. Een boterham met huisgemaakte pindakaas. Dat kun je optimaliseren tot echt olympisch niveau."

Fietsproducent VanMoof brengt per jaar ongeveer tienduizend fietsen aan de man. Fietsen zit de werknemers en oprichters van het bedrijf in het bloed.

"Als er een vergadering is met minder mensen gaan we als het kan een stukje fietsen. Ons kantoor zit in Amsterdam naast het Oosterpark, dus dan doen we even een rondje door het park", aldus mede-oprichter en -eigenaar Taco Carlier. Ook met klanten stapt hij graag op de fiets. "Het is een fijne manier van overleggen. Je kunt een beetje kletsen, een beetje nadenken en onderweg even op een bankje gaan zitten."

April

Rasondernemer Hennie van der Most is altijd bezig met het ontwikkelen van nieuwe ideeën en concepten. Hij startte onder meer een ijzerhandel, een staalbouwbedrijf en verschillende pretparken. In totaal heeft hij veertien bedrijven.

Volgens Van der Most doen veel bedrijven te weinig aan people management. "Ik hield eens een lezing bij een ziekenhuis waar 13 procent ziekteverzuim was. Wij hebben nog geen 3 procent verzuim. Ik zei tegen die mensen: je moet eens via de hoofdingang je ziekenhuis binnenlopen en de receptioniste en de patiënten een hand geven, dan weet je pas wat er écht speelt op de werkvloer. Ga tussen de mensen staan; dat werpt z'n vruchten af."

Tel Sell groeide vanuit een woonkamer in een rijtjeshuis uit tot een pionier op het gebied van thuiswinkelen. In april werd duidelijk dat het bedrijf in de etalage was gezet.

Bianca Damas, dochter van oprichter Louise Mulder, doet Tel Sell na 25 jaar met pijn in het hart van de hand. "Mijn passie ligt bij andere dingen", vertelt Damas. En haar moeder, die nog wel betrokken is bij het concern, wil de dagelijkse leiding niet meer. "En ik denk dat het nu gewoon tijd is voor een ander", legt Damas verder uit. "Als je echt een ondernemer bent, dan moet je tenminste voor 10.000 procent die drive hebben."

Mei

De keten Yoghurt Barn serveert, zoals de naam al duidelijk maakt, yoghurt aan klanten die zij kunnen aankleden met bijvoorbeeld fruit, koekjes of chocola.

Wouter Staal richtte de zaak samen met zijn vrouw Esther op in 2012. "Het blijft retail en retail is toch dat je een beetje ter plekke moet kijken hoe de gasten reageren op de alle facetten die met retail te maken hebben zoals personeel en beleving", legt de ondernemer uit. "Belangrijk is hoe de entourage is en hoe het gaat met alles eromheen. Met wat voor gezichtsuitdrukkingen klanten de deur uitgaan en dat kan je niet zien vanuit een kantoortje."

Anno 2017 een boekwinkel beginnen, is dat een goed idee? Volgens mede-eigenaar Fabian Paagman van de Haagse boekwinkel Paagman wel.

"Zeker", vindt Paagman. "Fysieke retail heeft toekomst en ook een boekwinkel. Het leek er even op dat mensen geen papieren boeken meer wilden lezen, maar niets is minder waar. Je moet alleen beseffen dat heel veel factoren van invloed zijn op het succes van een zaak. Kies je voor een boekwinkel, zorg er dan voor dat je het ook echt goed aanpakt. Op alle vlakken."

Juni

Het oudste familiebedrijf van Nederland, KnaapenGroep uit Son, vierde in 2017 zijn 365-jarig bestaan. Knaapen werd in 1652 opgericht en is van oorsprong een schildersbedrijf, maar werd omgebouwd naar een renovatiebedrijf.

Van directeur Bart Knaapen (elfde generatie) hoeft de onderneming niet koste wat kost binnen de familie te blijven. Wat wel een belangrijk speerpunt blijft de komende jaren, is innovatie. "Ook tijdens crisissen zijn wij altijd in staat gebleken te innoveren. Stilstand is achteruitgang. Wij hebben een jong managementteam, dat vaak met nieuwe ideeën komt. Ik geloof sterk in evolutie in plaats van revolutie: je moet continu kleine stapjes zetten."

De Amsterdamse Brouwerij 't IJ brouwde in 2017 meer dan 37.000 hectoliter bier. Ondanks belangstelling vanuit het buitenland, exporteert het bedrijf zijn bier nog niet.

"Er is belangstelling vanuit het buitenland van onder andere Scandinavië en Italië, die willen graag ons bier:, zegt directeur en aandeelhouder Patrick Hendrikse. "Maar vooralsnog exporteren we niet. Als er een onbeperkte voorraad is, zouden we dat kunnen doen. Poen is niet het probleem, maar alle ruimte in onze brouwerijen is benut. We hebben gewoon een nieuwe plek nodig. Het duurt best wel lang met alle vergunningen voordat je wat vindt in Amsterdam."

Juli

Miniatuurpark Madurodam kreeg afgelopen zomer voor de laatste keer toestemming om fysiek te groeien. Van de Haagse gemeenteraad mocht het park uitbreiden met 0,6 hectare grond.

In 'de strijd om vrije tijd' van toeristen en dagjesmensen wil directeur Joris van Dijk echter blijven vernieuwen. "Wegzakken in nostalgie is geen optie", zegt hij. De nieuwe generatie wil meer dan alleen passief kijken naar poppetjes en huisjes. "De tijd van handjes in de zakken en nergens aankomen is voorbij. Mensen willen beleven, leren en interactie."

Snackbarketen en familiebedrijf Febo telt meer dan zeventig vestigingen. Dennis de Borst, directeur en eigenaar én kleinzoon van oprichter Johan de Borst is vooral bezig met innovaties. In december 2016 opende de onderneming bijvoorbeeld zijn eerste drive-through, in Oostzaan.

"Het kost me veel tijd, maar het brengt me ook veel energie. Het is toch spannend als je bijvoorbeeld zo'n eerste drive-through opent. Wordt het wel een succes? Dat bleek wel heel snel overigens, dus dat geeft wel heel veel energie", aldus De Borst.

Augustus

Het Amsterdamse fietsverhuurbedrijf MacBike probeert om te gaan met de explosieve groei van het aantal fietsverhuurders in de hoofdstad.

"Iedereen in Amsterdam heeft verzonnen dat hij of zij fietsen moet verhuren", zegt directeur Bas Oosterhout over de situatie in Amsterdam. "Het gaat om snackbars, coffeeshops, groentewinkels, hotels, noem maar op. Iedereen verhuurt fietsen."

Dat er met gebruikt wc-papier geld te verdienen valt, bewijst CirTec uit Purmerend. Het technologiebedrijf haalt sinds kort vierhonderd kilo cellulose per dag uit rioolwater. Het wordt onder meer gebruikt voor de aanleg van fietspaden.

"Het zal je verbazen waar cellulose allemaal voor kan worden gebruikt", stelt technisch directeur Coos Wessels. "Voor asfalt, als isolatiemateriaal, in glasvezel, in vaatdoekjes, als grondstof voor chemicaliën. Wat mij persoonlijk erg verbaasde, was dat het toiletpapier dat we in Nederland gebruiken van zo'n hoogwaardige kwaliteit is. Ik was altijd in de veronderstelling dat het papier was dat al tien keer gebruikt was."

September

In 2013 ging het brillenmerk Ace & Tate van start met als achterliggende gedachte: Je hebt dertig paar sneakers, maar wel steeds dezelfde bril op je kop.

"Goedkope shit komt al lang niet meer uit China", zegt oprichter Mark De Lange over de verhuizing van een deel van de productie van Italië naar China. "Die perceptie is achterhaald. Het gaat ons niet om het land, maar om wie het maakt. Zo'n beetje alle luxeproducten worden tegenwoordig in Shenzhen gemaakt. Dat gebeurt met oog voor kwaliteit en het milieu. Daar hebben we uitgebreid onderzoek naar gedaan."

In 2016 stapte energieleverancier NLE ook in de telecomsector. Een opmerkelijke stap voor een energiebedrijf.

Directeur Harald Swinkels heeft geen spijt gehad van die beslissing. "Wij hebben tegen onszelf gezegd: zijn we nou een traditioneel energiebedrijf of zijn we meer een uitdager van traditionele markten? Voor ons was de conclusie dat we meer optie twee zijn."

Oktober

De Groningse telefoonverkoper Belsimpel wil de komende jaren verder de grens over met de eigen technologie. Wanneer die volgende stap in buitenlandse expansie precies zou worden gezet, was nog niet duidelijk.

Volgens medeoprichter Jeroen Doorenbos ligt het online landschap voor mobiele telefonie in het buitenland soms ver achter op Nederland. De telecomsector is nog niet zo ver ontwikkeld als bijvoorbeeld de supermarktbranche, vertelt hij. "Een Albert Heijn en een Jumbo zijn al behoorlijk geoptimaliseerd. Op elk willekeurig moment van de dag liggen er broodjes klaar en is het fruitschap vrij van rotte appels."

Het spijkerbroekenmerk Denham is in 2008 opgericht in Amsterdam en telt inmiddels vestigingen in Japan, Duitsland en China.

"Veel klanten tellen gemakkelijk 180 euro neer voor een hogere kwaliteit jeans", weet oprichter Jason Denham. Dat is niet veel als je bedenkt dat je hem bijna dagelijks draagt. We repareren broeken bovendien gratis in onze winkels met speciale machines, waardoor ze langer meegaan."

November

Café De Gekroonde Suikerbiet in Zierikzee voerde afgelopen jaar de Café Top 100 aan. De jury prees onder meer het veelzijdige aanbod. Het café van deze tijd biedt niet meer alleen een biertje aan.

Ondernemer Robbert Roggeband legt uit dat de veranderingen die hij heeft doorgevoerd vooral zijn ingegeven door zijn eigen observaties. "Je kijkt natuurlijk naar trends en naar de wensen en behoeften van de doelgroepen. Je moet ook blijven vernieuwen en de mensen elke keer blijven triggeren. Maar soms moet er ook tegengas gegeven worden. "Je moet luisteren naar de stamgasten, maar ook weer niet te veel. Want de stamgast wil ook het liefst dat alles bij het oude blijft."

De uitbreiding van 'verantwoorde supermarkt' Marqt stond de afgelopen tijd op een lager pitje. Ondertussen wordt echter gewerkt aan een vernieuwde strategie.

"Onze boodschappen zijn te veel op winst georiënteerd", vindt medeoprichter Quirijn Bolle, die het supermarktwezen van binnen en buiten leerde kennen in verschillende functies bij Ahold. "Het meeste geld wordt verdiend aan de laagste prijzen. Zo trek je mensen. En wil je goedkoop produceren, dan gaat dat ten koste van de kwaliteit."

December

Op 11 december werd weer duidelijk welke restaurants het komende jaar één of meer Michelinsterren mogen voeren. Restaurant Spetters in het Zeeuws-Vlaamse Breskens heeft sinds 2014 één ster.

Volgens chef-kok Laurent Smallegange opent een ster vooral de deuren naar een nieuw publiek. Met dit nieuwe publiek komen ook nieuwe verwachtingen, legt hij uit. "Je wordt gedwongen om op je tenen te lopen. Het verwachtingspatroon van de gasten is veel hoger."

Bioboeren zijn in. Het aantal biologische landbouwbedrijven is in een jaar tijd met 20 procent toegenomen. De groei zit vooral bij bestaande bedrijven die overstappen.

Voor Willem Remijnse uit Kraggenburg in de Noordoostpolder is het logisch dat biologische boeren zelf grotendeels opdraaien voor de vaak forse kosten van een omschakeling. ''De overheid mag het best faciliteren in de vorm van belastingvoordelen, dat gebeurt ook al. Maar je moet niet de situatie krijgen dat iedereen er maar instapt omdat het subsidie oplevert. Omschakelen naar biologische landbouw is een keuze die je uit idealistische motieven maakt, niet uit economische.", vindt Remijnse.