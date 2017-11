Transportbedrijven kunnen groei nauwelijks nog bijbenen

De helft van alle bedrijven had in het derde kwartaal te maken met een tekort aan personeel. In het tweede kwartaal hadden vier op de tien ondernemingen daar last van.

Drie kwart van de ondervraagden vindt het moeilijk tot zeer moeilijk om vacatures op te vullen.

''We moeten samen met de overheid nog meer de schouders zetten onder de zoektocht naar bijna 2.500 chauffeurs per jaar”, zegt TLN-voorzitter Arthur van Dijk. ''Om dit te bekostigen is 10 miljoen euro per jaar van de overheid nodig, en dan legt de sector er zelf 10 miljoen bij.”

Ongekend

TLN zag dat de groei in het derde kwartaal na een goed tweede kwartaal alle verwachtingen overtrof. De bedrijvigheid bereikte het hoogste niveau in elf jaar.

Het omzet-, winst- en prijsniveau gingen eveneens omhoog. Wel zijn de marges volgens ondernemers nog erg dun.

De meeste transportbedrijven zien de toekomst rooskleurig tegemoet. Wel maken sommige ondernemers zich zorgen om de gevolgen van de Brexit, vooral op het gebied van douane en de mogelijkheden om goede handelsafspraken te maken.