Dit wordt de week voor ondernemers

Entree Magazine reikt maandag de Entree Awards uit, de horecaprijzen voor de meest toonaangevende horecaondernemers en bartenders. Een vakjury heeft de 55 meest onderscheidende horecabedrijven beoordeeld, die het afgelopen jaar zijn geopend of gerestyled.

De uitreiking vindt plaats in Theater Amsterdam. Er worden prijzen uitgereikt in dertien verschillende categorieën, waaronder best hotel concept, best barista en best coffee concept. De presentatie is in handen van cabaretier Ruben Nicolai.

Windenergie

Op de internationale conferentie en beurs rond windenergie op land en zee, WindEurope conference and exhibition 2017, worden zo'n achtduizend bezoekers vanuit de hele wereld verwacht. Het evenement vindt plaats in de Amsterdam RAI van dinsdag tot en met donderdag. Tijdens de conferentie zullen onder meer verschillende onderzoeken worden gepresenteerd.

Mkb'ers binnen de windenergiesector kunnen tijdens de conferentie op zoek gaan naar potentiële internationale samenwerkingspartners, tijdens een door Enterprise Europe Network georganiseerd matchmaking evenement. ZIj worden op basis van hun bedrijfsprofiel aan elkaar gekoppeld.

Internationale ambities

Voor het vijfde jaar op rij is het Oranje Handelsmissiefonds op zoek gegaan naar ondernemers met internationale ambities. Woensdag worden de tien winnaars bekendgemaakt. Zij krijgen een jaar lang hulp bij het verwezenlijken van hun doelen over de grens.

"Eerdere winnaars schreven binnen een jaar hun eerste internationale orders", aldus de organisatie. Onder meer Tony’s Chocolonely, Dopper en Patta Oranje vielen eerder in de prijzen.

Nieuwe eurogroepvoorzitter

Tot uiterlijk donderdag 12.00 uur kunnen kandidaten zich aanmelden voor het opvolgen van Jeroen Dijsselbloem als eurogroepvoorzitter. De termijn van de voormalige minster van Financiën loopt in januari af. Zijn opvolger Wopke Hoekstra heeft al gezegd zich niet kandidaat te gaan stellen.

Belangstellenden moeten zich per e-mail melden en een motivatie geven. De kandidaat die een meerderheid van stemmen krijgt, minstens tien, wordt de nieuwe voorzitter. De negentien eurogroepleden zullen op 4 december stemmen over de benoeming.

Akkerbouw

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert donderdag cijfers over schaalgrootte en specialisatie in de akkerbouw. Het statistiekbureau heeft ook onderzocht of de bedrijven in deze sector zich ook op andere activiteiten richten.

Ook is het CBS in de wereld van de melkveehouders gedoken. Daarbij draait het onder meer om de vraag of een hogere melkproductie ook voor een hogere omzet zorgt. En welk deel aan de omzet nemen de grootste melkveehouders voor hun rekening?

Afgelopen oktober bleek in ieder geval dat ondanks de schaalvergroting het percentage melkveebedrijven dat de koeien laat grazen, vorig jaar is toegenomen.

Marqt

Vorige week publiceerden we een uitgebreid interview met medeoprichter Quirijn Bolle van de 'verantwoorde supermarkt' Marqt. Als lid van de raad van commissarissen (rvc) werkt de voormalige CEO nu aan een vernieuwde strategie.

"We gaan werken aan een verbeterde winkel. Eén die meer in dienst staat van onze filosofie. Als dat staat, dan gaan we uitbreiden", zei Bolle. Marqt telt nu vijftien filialen, maar zet in op "minimaal" een verdubbeling van dat aantal.

Black Friday

En afgelopen vrijdag was het Black Friday. We zochten uit hoe het kan dat internationale kortingsdagen als Black Friday, Singles Day en Cyber Monday steeds vaker terug te vinden zijn in Nederlandse winkels. En past dit wel bij de nuchtere Nederlanders?

Volgens Dirk Mulder, sectormanager retail bij het Economisch Bureau van de ING, valt het fenomeen te verklaren door de houding van consumenten.

"Die zijn door de crisis veel kritischer geworden over waar ze hun geld aan uitgeven. Voor retailers wordt het hierdoor steeds lastiger om een reguliere omzet te behalen. Zij proberen daarom tegenwicht te bieden. Door te kijken naar wat er succesvol is in het buitenland, hopen zij de consument te verleiden", aldus Mulder.

Hoewel bedrijven met meer dan vijftig medewerkers hiertoe verplicht zijn, hebben velen van hen nog geen goede regeling voor klokkenluiders. Samen met het Huis voor Klokkenluiders zochten we daarom uit waar je als ondernemer aan moet voldoen.

"Een goed werkend beleid omvat meer dan alleen een meldregeling en gaat hand in hand met het creëren van een open organisatiecultuur", zegt woordvoerder Arjen Wilbers. "Werknemers moeten zich veilig genoeg voelen om misstanden te durven melden, anders heb je nog niets aan zo’n regeling."