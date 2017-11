Quirijn Bolle (Marqt): 'Het vrijemarktsysteem heeft een nieuw hoofdstuk nodig'

"We gaan werken aan een verbeterde winkel. Eén die meer in dienst staat van onze filosofie. Als dat staat, dan gaan we uitbreiden", zegt de ondernemer achter dit 'Hollandse Merk' in gesprek met NUzakelijk. Marqt telt nu vijftien filialen, maar zet in op "minimaal" een verdubbeling van dat aantal.

Bolle kan "helaas" nog niet erg concreet zijn over zijn plannen, maar deelt wel een aantal uitgangspunten van zijn nieuwe formule. "We zien dat het consumentengedrag aan het veranderen is. Mensen willen nog meer zelf bepalen wat ze eten, en invloed hebben op het welzijn van de natuur."

Volgens de ondernemer is dat wat we eten in de afgelopen decennia vooral bepaald door de industrie. "Het is voor consumenten lastig om te bepalen wat goed of fout is. Klopt dat wat er op het etiket staat wel? Kan ik deze winkel of producent wel vertrouwen? We willen mensen beter gaan helpen om de juiste keuzes te maken."

Laagste prijs

Onze boodschappen zijn te veel op winst georiënteerd, vindt Bolle, die het supermarktwezen van binnen en buiten leerde kennen in verschillende functies bij Ahold. "Het meeste geld wordt verdiend aan de laagste prijzen. Zo trek je mensen. En wil je goedkoop produceren, dan gaat dat ten koste van de kwaliteit", zegt hij.

In de traditionele industrie is geld het doel en voedsel het middel. "Dat moet je omdraaien", zegt Bolle. "De push om te verkopen, is groot en daardoor zijn wij te veel aan het consumeren. Dit vrijemarktsysteem heeft positieve effecten, maar heeft naar mijn idee een nieuw hoofdstuk nodig."

Hij doelt daarmee op een hoofdstuk waarin betere keuzes centraal staan. Het systeem bij Marqt wordt daarop ingericht. Het aanbod moet volgens Bolle exact aansluiten op de vraag. Daarom wil hij samen met zijn klanten en producenten bepalen welke zaken relevant zijn in de duurzaamheidsqueeste. En wat ze juist niet meer moeten doen.

E-nummers

Dat klinkt nog steeds vaag, maar lijkt te draaien om het aloude motto de klant is koning. Het is bovendien een volgende stap in het streven dat door Bolle al bij de oprichting in 2008 werd ingezet: eerlijker eten. Veel van de producten in de Marqt-supermarkt zijn bijvoorbeeld biologisch.

"Niet alles heeft een keurmerk, maar het gaat ook verder dan dat. We willen het systeem veranderen en hebben onze eigen strikte kwaliteitsstandaarden", zegt Bolle. "Van duidelijkheid over de herkomst van je producten en voorwaarden voor boeren tot de manier van conserveren en verpakken."

Zo stelde Marqt een eigen lijst op met toevoegingen en conserveringsmiddelen (E-nummers) die het bedrijf verantwoord vindt. "Het middel E621 is door de EU goedgekeurd, maar heeft als bijwerking dat het jouw verzadigingssignaal uitzet, waardoor je meer eet. Dat slaat natuurlijk nergens op. Dat willen we niet verkopen."

Vijftien winkels

Wil je weten wat je eet, dan moet je de hele supplychain doorlichten. Daarom zijn er volgens de oprichter bijna tien jaar na de oprichting van Marqt nog maar vijftien winkels en ook alleen maar vestigingen in Nederland. "Mensen onderschatten wat een werk het is om dit op te zetten."

Noem hem een perfectionist, maar Bolle koos naar eigen zeggen bewust voor een gematigde groeistrategie. "Er zijn kansen genoeg. We zijn benaderd door verschillende partijen die ons concept willen uitbreiden, maar daar lag niet de focus. We zijn geen traditionele partij."

Het moest anders dan "die blauwe en die gele". Juist daarom was het volgens de ondernemer niet moeilijk om een plekje te veroveren in de wereld van supermarktgiganten. Dat begon gewoon met een rondje bellen. "Ik las een artikel over een kleine biologische boer die het niet meer leek te redden te midden van alle megaboerderijen. Daar wilde ik iets aan doen."

Nieuwe koers

Binnen het eerste jaar werd geld opgehaald en volgde een winkel in Amsterdam. Inmiddels draait Marqt een netto-omzet van ruim 62 miljoen euro (2016). Omdat het dagelijks management hem minder zinde, koos Bolle uiteindelijk voor een plek in de rvc. "We zijn nu in een fase beland waarin we willen laten zien waar het om draait", zegt hij.

Die koers werd afgelopen voorjaar ingezet met een wisseling van de wacht onder de aandeelhouders om de winst te kunnen begrenzen. "Onze voormalige aandeelhouder is uitgekocht om plaats te maken voor het Triodos Organic Growth Fund en Social Impact Ventures. Deze fondsen sluiten beter aan op onze filosofie."

Marqt wil maximaal 3 procent winst maken om de eigen duurzame initiatieven te ontplooien. De winst daarboven gaat voor een kwart naar de aandeelhouders. De rest is voor de klanten en werknemers. "We willen een gezond bedrijf zijn, maar de groei is ondergeschikt aan goede impact."

Ultieme droom

Dat wil Bolle dus doen door zijn klant te helpen betere keuzes te maken. Gestoeld op kennis over de keten en producten die ze kopen en eten. "Ik wil klanten niet per se opvoeden, maar ze meenemen in onze gedachtegang door transparant te zijn en de dialoog aan te gaan."

De klant is de baas, of liever gezegd staat aan het roer. In de toekomst misschien wel als aandeelhouder van Marqt. "Dat ligt niet concreet in de planning, maar kun je zien als een soort ultieme droom. Geen winstminnende investeerder, maar jij als consument bepaalt wat goed en gezond voor je is."

In de serie Hollandse Merken spreekt NUzakelijk met de ondernemers achter opkomende en gevestigde Nederlandse merken.

