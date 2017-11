Uitgaansapp Appic neemt festivalplatform Partyflock over

Dat maakt 2xpr BV donderdag bekend.

Naar eigen zeggen is 2xpr BV hiermee in een klap het grootste online festivalplatform van de Benelux. Partyflock en Appic bereiken samen meer dan een miljoen jongeren per maand.

"Het bundelen van de krachten stelt ons in staat om meerwaarde te creëren voor vrijwel elke stakeholder in het speelveld", zegt Ashraf Ibrahim, oprichter van Appic.

Verdienmodel

"Succesvolle verdienmodellen zullen over en weer toegepast worden en in de toekomst zal de pagina van Partyflock gemoderniseerd worden. De platformen zullen samen expanderen naar andere Europese landen, zoals Duitsland en het Verenigd Koninkrijk", aldus Ibrahim.

Partyflock werd opgericht in 2001, nog voordat Hyves en Facebook bestonden. "In een tijd waarbij mobiele telefoons nog geen camera bevatten, kwam heel festivalminnend Nederland naar Partyflock om de uitgaansfoto's van het afgelopen weekend te bekijken, te reageren, een nieuw feest te zoeken en met elkaar af te spreken", aldus de organisatie.

Ontwikkelen

2xpr BV was met de investeerders op zoek naar een manier om het aantal gebruikers van Appic sneller te laten stijgen. "Partyflock was een natuurlijke partij om naar te kijken. De website kan weliswaar een update gebruiken, maar het bereik is nog enorm", zegt Sven Feijen, een van de twee oprichters van Appic.



De eigenaar van Partyflock bleek meer tijd te willen spenderen aan het technisch doorontwikkelen van het platform in plaats van het leiden van zijn bedrijf, volgens Feijen.

"Door de overname kunnen alle activiteiten op het gebied van sales, contentmanagement en ontwikkeling samengevoegd worden."

Concurrentie

"Ook kan het bedrijf beter de concurrentie aangaan met de grote advertentieplatforms zoals Facebook en Google. Met name omdat Partyflock toegang vindt tot een zeer moeilijk te bereiken doelgroep; jongeren", zegt Feijen.

Daarnaast blijft het bedrijf en haar investeerders verder kijken naar andere overnames die de portfolio versterken, of investeringen die juist verder kunnen groeien met behulp van het bestaande bereik.

Appic

In april 2015 werd Appic gelanceerd, destijds nog 2xpr genaamd. De alles-in-een-festivalapp is ontwikkeld voor het vinden van evenementen, festivals en clubs in Nederland en België.



De app heeft een meet-upfunctie en een plattegrond voor als gebruikers de weg kwijt zijn op een festivalterrein. Verder kan met Appic een eigen rooster samengesteld worden en muziek worden geluisterd van favoriete artiesten.