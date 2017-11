Upper 5th Avenue in New York opnieuw duurste winkelstraat ter wereld

Op de tweede en derde plek van de ranglijst staan respectievelijk Causeway Bay in Hongkong en New Bond Street in Londen, zo blijkt uit een woensdag gepubliceerd rapport van internationaal vastgoedadviseur Cushman & Wakefield. In totaal zijn 451 exclusieve winkelstraten in 68 landen meegenomen in het onderzoek.

In Nederland zijn winkeliers de meeste huur kwijt aan panden in de Amsterdamse Kalverstraat en de P.C. Hooftstraat. In de wereldwijde top twintig staat de Kalverstraat op de zestiende plaats, een plekje hoger dan vorig jaar.

In de Upper 5th Avenue bedraagt de jaarlijkse huurprijs voor winkels gemiddeld 28.262 euro per vierkante meter. In de Kalverstraat is dit 3.000 euro per vierkante meter per jaar.

Toerisme

"Toplocaties hebben en houden een voorsprong in het aantrekken van sterke, innovatieve premiummerken en de aanhoudende groei van het toerisme is zeker ook een belangrijke factor in de stijging van de winkelhuurprijzen. In Nederland geldt dat vooral voor Amsterdam en in toenemende mate ook voor Rotterdam, Utrecht en Den Haag", stelt Frank van der Sluys, hoofd onderzoek bij Cushman & Wakefield Nederland.

Aan de Londense New Bond Street stegen de huurprijzen het afgelopen jaar met ruim 37 procent naar 16.200 euro per vierkante meter per jaar. "De stijging ten opzichte van andere topwinkelstraten in de wereld onderstreept de kracht van het winkelvastgoedaanbod in Londen", concludeert de vastgoedadviseur.

De Via Monte Napoleone in Milaan, waar de huren met 12,5 procent stegen, staat op de vierde positie. Op de Avenue des Champs Élysées in Parijs bleven de huurprijzen stabiel. Desondanks zakte de straat naar de vijfde plaats.