Directeur op werkvloer: 'Na poetsen derde toilet tevreden over prestatie'

Kolman was een ochtend aan het werk als schoonmaker bij Eindhoven Airport. "Ik heb met de vloerenmannen meegelopen", vertelt hij. "Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van met name de toiletvloeren. Concreet hebben we dus vloeren en toiletgroepen schoongemaakt."

"Af en toe maakte ik wat methodefouten", zegt hij over hoe het ging. "Maar bij de derde toiletgroep was ik meer tevreden over mijn eigen prestatie."

Wat leerde hij in die korte tijd? "Je kruipt dichter bij elkaar. Het is heel makkelijk om over schoonmaak te praten op zowel management- als directieniveau. Maar op het moment dat je met de medewerkers op de vloer in gesprek gaat over waar ze dagelijks tegenaan lopen, kan je er wat mee in jouw eigen beleidsvorming. Dat heeft voor mij echt een meerwaarde."

Compliment

Tijdens het bezoek deze week viel Kolman vooral het sociale aspect van het schoonmaakwerk meer op. "Er wordt onder een bepaalde druk toiletten schoongemaakt en dan staan er toch wat mensen te wachten die graag van het toilet gebruik willen maken. Soms moeten we mensen dan ook communicatief wat sterker maken. Dat is wel een hele belangrijke zachte vaardigheid waar we soms meer aandacht aan moeten besteden."

Voordeel van het meewerken, is dat er zowel op privé- als zakelijk vlak een ander gesprek ontstaat, vertelt Kolman. "Mensen vinden het fijn dat we dit doen. En los van dat compliment heb ik er ook heel veel van geleerd." Hij merkte bijvoorbeeld dat zijn werknemers ook kritisch durven te zijn. "Zo krijg je een open relatie met elkaar en als bedrijf word je daar alleen maar sterker van."

"Nu heb je de tijd om echt een aantal uren met iemand mee te lopen en ook te leren wat iemand niet alleen in zijn werk beweegt, maar ook privé. Vanochtend liep ik met een medewerker uit Den Bosch mee en daar gaat de wekker iedere ochtend om kwart over vijf om vervolgens om zeven uur in Eindhoven te zijn. Daar heb ik diep respect voor."