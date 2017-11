Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt maandag cijfers bekend over de zogenoemde groene groei in Nederland in het jaar 2016. Groene groei is economische groei en ontwikkeling waarbij de druk op het milieu zo laag mogelijk wordt gehouden, net als het gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Eerder liet het CBS weten dat de Nederlandse economie de afgelopen vijftien jaar weliswaar groener is geworden, maar dat ons land in vergelijking tot andere Europese landen laag scoort op dit vlak. Groene groei wordt gemeten aan de hand van zes thema's, waaronder milieu-efficiëntie, natuurlijke hulpbronnen en groene beleidsinstrumenten.

Drie partijen uit de folderbranche en de gemeente Amsterdam staan woensdag tegenover elkaar in de rechtbank Amsterdam. De zaak draait om het feit dat de inwoners van Amsterdam vanaf juni volgend jaar een ja-ja-sticker moeten plakken als ze folders in de bus willen krijgen. Die sticker moeten zij zelf aanvragen. De stad wil hiermee verspilling van papier tegengaan.

De verspreiders van drukwerk zijn hier niet blij mee, omdat zij vrezen voor grote schade onder detailhandelaren in de hoofdstad. Zij zien folders als een belangrijke manier om klanten mee te lokken. Brancheorganisaties MailDB en KVGO willen dat de rechter eerst uitspraak doet over de rechtmatigheid van de ja-ja-sticker, voordat deze wordt ingevoerd.

België

Ondernemers in de horeca of in de voedingsmiddelen- en drankensector die graag stappen willen zetten op de Belgische markt, kunnen woensdag en donderdag aanhaken bij een bedrijvenmissie naar de Horeca Expo in Gent.

De Horeca Expo is de grootste vakbeurs voor de Belgische horecasector. Op de beurs gaan ambitieuze topchefs de strijd met elkaar aan, zijn workshops met onder meer barista's bij te wonen en worden verschillende innovaties gepresenteerd. En natuurlijk kun je er prima netwerken met Belgische collega's.

Deze eerste vrijdag na Thanksgiving is het Black Friday, de dag waarop veel winkels stunten met speciale aanbiedingen voor kerstaankopen. Black Friday is over komen waaien uit de Verenigde Staten. Ook steeds meer Nederlandse winkeliers en webshops hebben de traditie inmiddels overgenomen en komen met aanbiedingen.

Volgens Black Friday Nederland, een site die de deelnemende winkels en weshops in Nederland bijhoudt, deden in eerste instantie alleen een paar kleine winkels mee, maar hebben zich inmiddels ook grotere retailers aangesloten.

TLN

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van van Nieuwenhuizen houdt zaterdag een praatje tijdens TLN Live 2017, het vernieuwde jaarcongres van Transport en Logistiek Nederland. Ook Jerome Guillen, vice-president Trucks en Programs bij Tesla, en TLN-voorzitter Arthur van Dijk zijn sprekers tijdens het congres.

Het thema van dit jaar is innovatie. Het evenement vindt plaats in Theater Amsterdam. Toegang tot het dagprogramma is gratis, maar de kosten voor het avondprogramma bedragen 95 euro per persoon.

Directeur op de werkvloer

Vorige week spraken we regiodirecteur Ward Kolman van schoonmaakbedrijf CSU in het kader van de Nationale Meewerkweek. Tijdens deze week gingen mensen uit de top van het bedrijfsleven de werkvloer op.

Kolman was een ochtend aan het werk als schoonmaker op Eindhoven Airport. "Ik heb met de vloerenmannen meegelopen", vertelde hij. "Af en toe maakte ik wat methodefouten", zegt hij over hoe het ging. "Maar bij de derde toiletgroep was ik meer tevreden over mijn eigen prestatie."

"Het is heel makkelijk om over schoonmaak te praten op zowel management- als directieniveau. Maar op het moment dat je met de medewerkers op de vloer in gesprek gaat over waar ze dagelijks tegenaan lopen, kan je er wat mee in jouw eigen beleidsvorming. Dat heeft voor mij echt een meerwaarde", stelde Kolman.

Werkstress

Omdat het vorige week weer de Week van de Werkstress was, vonden we het een goed moment om wat bedrijven te spreken over wat zij doen om werkstress onder hun personeel tegen te gaan.

"Je ziet dat er hogere eisen worden gesteld aan medewerkers: ze moeten langer doorwerken en meer doen in minder tijd. De oplossing ligt niet in harder werken, maar het slimmer managen van energie", zegt Mark Janssen, projectleider bij Lifeguard, een bedrijf dat ondernemers helpt bij het vergroten van hun prestatievermogen.

Haagse Beek organisatieadvies geeft deze week verschillende workshops aan klanten. "Eentje gaat over zelfsturing: als je medewerkers meer ruimte, verantwoordelijkheid en vertrouwen geeft, zorgt dat voor betere resultaten. Als het gaat over het voorkomen van werkstress, is autonomie heel belangrijk", vertelt directeur Menno Spaan.

Ook zochten we deze week uit wat je als werkgever kan en moet doen om seksuele intimidatie tegen te gaan op de werkvloer. Eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd. En dat zorgt voor emotionele en materiële schade.

Werkgevers kunnen concrete maatregelen treffen om intimidatie zoveel mogelijk tegen te gaan. "Laat werknemers duidelijk weten dat seksuele intimidatie niet geaccepteerd wordt", tipt het ministerie van SZW ten eerste. Ook juichen zij het aannemen van een vertrouwenspersoon toe.