NUzakelijk: Nieuws 'Vertrouwen vooral groot in sectoren die zich op het binnenland richten' In vrijwel alle sectoren is het vertrouwen in de groeimogelijkheden voor dit en volgend jaar groot. Sectoren die gericht zijn op het binnenland zullen in volume het meest groeien, schrijft ABN Amro in zijn kwartaalonderzoek Stand van de Sectoren.